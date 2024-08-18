Совершенно новый корейский седан подорожал до старта продаж: объявлены цены
Kia представила долгожданный K4 2025 года, преемника популярного Cerato/Forte, и объявила финальные цены. Новый седан, который поступит в продажу в США уже в сентябре 2024 года, обещает впечатляющую комбинацию стиля, технологий и безопасности.
Базовая версия будет стоить $22 000 (на $2200 дороже, чем у предыдущей модели), а Kia K4 GT-Line Turbo 2025 – $28 100 (на $3600 больше, чем в прошлом году).
Новый K4 предлагает множество улучшений и обновлений, которые делают его более привлекательным и современным:
- Обновленный экстерьер с более агрессивными линиями и стильными элементами дизайна.
- Беспроводные Apple Car Play и Android Auto в стандартной комплектации, 12,3-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы.
- Цифровая панель приборов, аудиосистема Harman Kardon, подогрев и вентиляция передних сидений, цифровой ключ и люк на крыше.
- Восемь подушек безопасности и 11 систем ADAS в стандартной комплектации (до 29 систем в старших версиях).
Флагманский GT-Line Turbo оснащен турбированным 1,6-литровым четырехцилиндровым двигателем, выдающим 190 л.с. и 264 Нм крутящего момента. Остальная часть линейки Kia K4 предлагается с атмосферным 2,0-литровым двигателем мощностью 147 л. с. со 179 Нм крутящего момента.
GT-Line и GT-Line Turbo оснащены иногорычажной задней подвеской для улучшенной управляемости и комфорта.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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Источник: Carscoops
Отзывы о Kia Cerato ()
внешний вид
умер катализатор на 50 ткм. стучит двигатель с 60 т км возможно изза катализатора который всосало в цпг
из нескольких машин гольф класса лучше бы выбрал гольф или бу внедорожник