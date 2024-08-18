Совершенно новый корейский седан подорожал до старта продаж: объявлены цены

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Kia объявила финальные цены на преемника Cerato — новый K4 2025 года

Kia представила долгожданный K4 2025 года, преемника популярного Cerato/Forte, и объявила финальные цены. Новый седан, который поступит в продажу в США уже в сентябре 2024 года, обещает впечатляющую комбинацию стиля, технологий и безопасности.

Kia K4 2025
Kia K4 2025
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Базовая версия будет стоить $22 000 (на $2200 дороже, чем у предыдущей модели), а Kia K4 GT-Line Turbo 2025 – $28 100 (на $3600 больше, чем в прошлом году).

Kia K4 2025
Kia K4 2025

177 сил, полный привод, 9,9 секунды до «сотни» – новый белорусский кроссовер

Новый K4 предлагает множество улучшений и обновлений, которые делают его более привлекательным и современным:

  • Обновленный экстерьер с более агрессивными линиями и стильными элементами дизайна.
  • Беспроводные Apple Car Play и Android Auto в стандартной комплектации, 12,3-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы.
  • Цифровая панель приборов, аудиосистема Harman Kardon, подогрев и вентиляция передних сидений, цифровой ключ и люк на крыше.
  • Восемь подушек безопасности и 11 систем ADAS в стандартной комплектации (до 29 систем в старших версиях).
Интерьер Kia K4 2025
Интерьер Kia K4 2025

Флагманский GT-Line Turbo оснащен турбированным 1,6-литровым четырехцилиндровым двигателем, выдающим 190 л.с. и 264 Нм крутящего момента. Остальная часть линейки Kia K4 предлагается с атмосферным 2,0-литровым двигателем мощностью 147 л. с. со 179 Нм крутящего момента.

Интерьер Kia K4 2025
Интерьер Kia K4 2025

GT-Line и GT-Line Turbo оснащены иногорычажной задней подвеской для улучшенной управляемости и комфорта.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: Carscoops

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Лежнин Роман
Фото:Carscoops
Количество просмотров 3
18.08.2024
Фото:Carscoops
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Отзывы о Kia Cerato  ()

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Kia Cerato   2015
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

внешний вид

Недостатки:

умер катализатор на 50 ткм. стучит двигатель с 60 т км возможно изза катализатора который всосало в цпг

Комментарий:

из нескольких машин гольф класса лучше бы выбрал гольф или бу внедорожник

-3