Совершенно новый корейский седан подорожал до старта продаж: объявлены цены

Kia объявила финальные цены на преемника Cerato — новый K4 2025 года

Kia представила долгожданный K4 2025 года, преемника популярного Cerato/Forte, и объявила финальные цены. Новый седан, который поступит в продажу в США уже в сентябре 2024 года, обещает впечатляющую комбинацию стиля, технологий и безопасности.

Kia K4 2025

Базовая версия будет стоить $22 000 (на $2200 дороже, чем у предыдущей модели), а Kia K4 GT-Line Turbo 2025 – $28 100 (на $3600 больше, чем в прошлом году).

Kia K4 2025

Новый K4 предлагает множество улучшений и обновлений, которые делают его более привлекательным и современным:

Обновленный экстерьер с более агрессивными линиями и стильными элементами дизайна.

Беспроводные Apple Car Play и Android Auto в стандартной комплектации, 12,3-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы.

Цифровая панель приборов, аудиосистема Harman Kardon, подогрев и вентиляция передних сидений, цифровой ключ и люк на крыше.

Восемь подушек безопасности и 11 систем ADAS в стандартной комплектации (до 29 систем в старших версиях).

Интерьер Kia K4 2025

Флагманский GT-Line Turbo оснащен турбированным 1,6-литровым четырехцилиндровым двигателем, выдающим 190 л.с. и 264 Нм крутящего момента. Остальная часть линейки Kia K4 предлагается с атмосферным 2,0-литровым двигателем мощностью 147 л. с. со 179 Нм крутящего момента.

Интерьер Kia K4 2025

GT-Line и GT-Line Turbo оснащены иногорычажной задней подвеской для улучшенной управляемости и комфорта.

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Источник: Carscoops