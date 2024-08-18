В каких случаях менять масло в двигателе нужно через 1000 км? Ответ эксперта

Эксперты разъяснили особенности интервалов замены моторного масла

Самым надежным источником информации о частоте замены масла является инструкция по эксплуатации вашего автомобиля. Именно там производитель указывает рекомендованный интервал замены, который зависит от модели, двигателя и других технических особенностей. Как правило, этот интервал составляет от 10 000 до 30 000 км.

Важно понимать, что эти рекомендации актуальны для стандартных условий эксплуатации.

Сроки замены масла

Даже если автомобиль используется редко и не достигает стандартных показателей пробега для замены масла, необходимо следовать установленным временным интервалам. Со временем масло теряет свои смазывающие свойства, особенно при коротких поездках, когда масло не успевает прогреться до нужной температуры

Замена масла в газовых и дизельных двигателях

В газовых двигателях (LPG) температура сгорания выше, чем в бензиновых, поэтому рекомендуется менять масло каждые 5 000 километров. Дизельные двигатели с сажевыми фильтрами требуют замены масла каждые 7-10 тысяч километров. Также важно менять масло после регенерации фильтра твердых частиц, так как остатки топлива могут ухудшить качество масла.

Замена масла в новых автомобилях

При эксплуатации новых автомобилей необходимо уделить особое внимание первому пробегу в 1000-2000 км, избегая резких ускорений и высоких оборотов двигателя. Ранее рекомендовалось менять масло после 1000 км из-за возможных загрязнений во время производства, но сейчас стоит ориентироваться на рекомендации производителя и учитывать стиль вождения.

Стоимость замены масла – это сравнительно небольшие затраты по сравнению с потенциальным ущербом, который может быть нанесен двигателю при несвоевременной замене масла. Средняя стоимость замены масла составляет около 1000 рублей плюс стоимость самого масла.

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Источник: SpeedMe