Новый мощный рамный внедорожник от популярного бренда готовится выйти на российский рынок

Great Wall получил ОТТС на внедорожник Tank 700, продажи стартуют в октябре

Китайский автогигант Great Wall готовится к выходу на российский рынок своего флагманского внедорожника Tank 700. Этот мощный рамный автомобиль с гибридной силовой установкой обещает стать серьезным конкурентом в сегменте премиальных внедорожников.

Tank 700

Tank 700, сертифицированный в России, будет доступен в двух версиях: бензиновой и гибридной. Первой на российский рынок выйдет гибридная модификация с системой Hi4-T. Она сочетает в себе бензиновый 3,0-литровый двигатель V6 и электромотор, выдавая впечатляющие 523 л.с. и 750 Нм крутящего момента.

Tank 700

Кроме мощной силовой установки, Tank 700 обладает рядом других технических преимуществ:

Независимая задняя подвеска

Пневмостойки

Размыкаемые стабилизаторы поперечной устойчивости

Несмотря на то, что в Китае Tank 700 предлагается только с пятиместным салоном, российский вариант обещает быть более комфортным. В салоне присутствуют вентиляция, массаж и подогрев задних сидений, а также возможность регулировки спинки. Опционально доступна премиальная аудиосистема Harman/Kardon с 16 динамиками, двухслойные стекла и панорамная крыша со «звездным» небом.

В Китае Tank 700 стоит 468 тысяч юаней (около 65 тысяч долларов). В России, учитывая стоимость топового Tank 500 (7,7 миллиона рублей), цена на Tank 700 может приблизиться к 10 миллионам рублей.

Старт продаж в России запланирован на октябрь 2024 года. В первую очередь будут доступны гибридные модификации Tank 700.

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Источник: Китайские автомобили