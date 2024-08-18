Новый мощный рамный внедорожник от популярного бренда готовится выйти на российский рынок
Китайский автогигант Great Wall готовится к выходу на российский рынок своего флагманского внедорожника Tank 700. Этот мощный рамный автомобиль с гибридной силовой установкой обещает стать серьезным конкурентом в сегменте премиальных внедорожников.
Tank 700, сертифицированный в России, будет доступен в двух версиях: бензиновой и гибридной. Первой на российский рынок выйдет гибридная модификация с системой Hi4-T. Она сочетает в себе бензиновый 3,0-литровый двигатель V6 и электромотор, выдавая впечатляющие 523 л.с. и 750 Нм крутящего момента.
Кроме мощной силовой установки, Tank 700 обладает рядом других технических преимуществ:
- Независимая задняя подвеска
- Пневмостойки
- Размыкаемые стабилизаторы поперечной устойчивости
Несмотря на то, что в Китае Tank 700 предлагается только с пятиместным салоном, российский вариант обещает быть более комфортным. В салоне присутствуют вентиляция, массаж и подогрев задних сидений, а также возможность регулировки спинки. Опционально доступна премиальная аудиосистема Harman/Kardon с 16 динамиками, двухслойные стекла и панорамная крыша со «звездным» небом.
В Китае Tank 700 стоит 468 тысяч юаней (около 65 тысяч долларов). В России, учитывая стоимость топового Tank 500 (7,7 миллиона рублей), цена на Tank 700 может приблизиться к 10 миллионам рублей.
Старт продаж в России запланирован на октябрь 2024 года. В первую очередь будут доступны гибридные модификации Tank 700.
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«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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Источник: Китайские автомобили