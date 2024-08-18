Большой седан с надежными агрегатами и крепкой подвеской по цене Гранты? Есть такой!

Эксперт «За рулем» рекомендует рассмотреть Chevrolet Epica на вторичном рынке

Цены на автомобили в России растут не по дням, а по часам. В переделах миллиона рублей из новых машин остались Гранта и Нива – выбор достаточно скудный. А что на вторичке? А на вторичке есть достаточное количество как популярных автомобилей, так и малоизвестных.

Именно малоизвестным седанам на вторичке в пределах миллиона рублей посвящен новый материал эксперта «За рулём» Сергея Зиновьева. Подробнее остановимся на Chevrolet Epica.

Chevrolet Epica

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– По размерам и оснащению соперничает с седанами Hyundai Sonata и Kia Optima. Разработана корейским отделением GM Daewoo, как и многие другие легковые Chevrolet того периода. До 2011 года собирали в Калининграде.

Цена машин последних лет выпуска с пробегами менее 150 тысяч км: 650–950 тысяч рублей. Для сравнения: за Оптиму тех же лет просят 1–1,5 млн.

После 2008 года в строю остался только мотор 2.0 (143 л. с.) – рядный, шестицилиндровый X20D1. Блок алюминиевый, впрыск распределенный, цепной привод ГРМ, приемлет АИ‑92. Вполне надежен, лишь в возрасте часто подводит масляный насос, что приводит к проворачиванию вкладышей. Чинить редкий агрегат умеют не везде, равно как и старший X25D1 2.5 (156 л. с.).

В 2008 году гидроавтомат Aisin AW55–50SN уступил место джиэмовскому 6T40. В тот период он был весьма капризен и наделен системными болячками. Зато массовый, хорошо изучен и сравнительно недорого лечится. Равно как и механическая коробка D24/D33, известная слишком ранним «хрустом» при переключениях.

В подвеске всё неплохо (сзади – многорычажка), рулевой механизм стойкий. Маловато живут тормозные диски и колодки. Лакокрасочное покрытие тонкое, но кузов в местах сколов не цветет. Эпику применяли в такси: и моторы, и автоматы способны на 250 тысяч км без серьезного ремонта, а многие уехали за 300 тысяч.

Интерьер Chevrolet Epica

Какие еще просторные и надежные седаны можно найти в России, вы можете узнать в нашем новом материале.