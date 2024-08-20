Штраф за забытые права хотят отменить – в чем подвох?

Екатерина Соловьева: Законопроект о забытых правах нуждается в доработке

В Государственную думу внесен законопроект об отмене административной ответственности для водителей, у которых при поездке не оказалось с собой водительского удостоверения (ВУ) и свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС), но соответствующие документы присутствуют в электронном виде на «Госуслуги авто», а также ввести запрет на задержание автомобиля, если у водителя есть регистрационные документы в электронном виде.

В пояснительной записке к законопроекту предложено исключить из статьи кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) административную ответственность для россиян за отсутствие оригиналов действующих регистрационных документов на автомобиль, исключая транспортные средства с иностранными государственными регистрационными знаками, временно ввезенные на территорию страны.

По мнению эксперта направления «Народный фронт. Аналитика» Екатерины Соловьевой, такая версия законопроекта не отвечает требованиям юридической техники. «Действующая версия закона содержит ответственность водителя за отсутствие ВУ и СТС и еще ряда документов на автомобиль. Предлагаемый же проект подразумевает изложение пунктов статьи 12.3 КоАП РФ в новой редакции, которая вводит дополнительные требования к иностранным водительским удостоверениям, но полностью исключает из диспозиции статьи ссылку на отсутствие необходимых документов у граждан России», – прокомментировала эксперт.

При этом, со слов Соловьевой, авторы инициативы предлагают дополнить ту же статью примечанием, где указано, что водитель, использующий транспортное средство без оригиналов необходимых документов, привлекается к ответственности в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи только в двух случаях: при отсутствии у инспектора доступа к базе данных или при отсутствии у автомобилиста документов в электронном виде.

Екатерина Соловьева, эксперта направления «Народный фронт. Аналитика»:

– Каждой норме ПДД корреспондирует санкция КоАП РФ, санкция к статье никогда не прописывается отдельно в примечаниях. Вместе с тем, в предложенном законопроекте примечание не согласовано по смыслу с самой статьей. Соответственно, возникает вопрос: по какой статье автомобилист будет привлекаться, если эту диспозицию предлагается исключить из статьи? А также, объективно ли наложение штрафа на водителя за отсутствие доступа к базе данных у инспектора. Идея ясна, она верна, но в таком виде принимать ее нельзя, поскольку она образует пробел.

Безусловно, законодательство в силу цифровизации должно постоянно модифицироваться, но его следует менять единовременно, пакетом, чтобы однонаправленные поправки не были оторваны друг от друга во времени. Есть еще ряд моментов, которые необходимо урегулировать. Например, общий и особый порядок привлечения к административной ответственности (ст.28.6 ч.3 КоАП РФ).