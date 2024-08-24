Наказал хама! Опубликована подборка видео о дальнобойщиках
Разборки дальнобойщиков с водителями легковушек – тема многогранная и спорная, буквально притча во языцех. Иногда они действительно наказывают автохамов, но иногда сами оказываются виновниками повышения градуса агрессии на дороге. Именно такую противоречивую подборку видео мы и предлагаем вам сегодня посмотреть.
Разговоры на повышенных тонах, ругань и даже рукоприкладство – разборки с этими суровыми парнями рискуют обернуться чем угодно. И все же обостренное чувство справедливости у них в крови – и, к счастью, довольно часто оно приводит дальнобойщиков на светлую сторону. Один из случаев, попавших в видеодайджест, как раз об этом.
Шофер многотонной фуры просто слегка подвинулся справа, к металлическому ограждению автострады – и очередному обочечнику остается только высунуться из окна и пытаться как-то «решить вопрос». Теперь он будет думать дважды, стоит ли становиться посмешищем. А честным автомобилистам придется чуть меньше стоять в пробке.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: AUTO VIDEO