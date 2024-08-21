Названа настоящая причина подорожания такси
Услуги такси подорожают с 1 сентября, но связано это не с исполнением федеральных законов, а с удорожанием машин и высокими комиссиями агрегаторов, рассказала директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина.
Выход из тени самозанятых таксистов после разрешения работать без оформления ИП год назад повысил стоимость услуг такси примерно на 30%. А требование оформлять полис ОСАГО перевозчиков возникло лишь в июле этого года, в момент принятия 278-ФЗ, вступающего в силу с 1 сентября.
Сорокина считает, что цены на услуги такси растут из-за стоимости новых автомобилей и высоких комиссий агрегаторов и таксопарков. Предприниматели просто хотят увеличить свою прибыль, подытожила эксперт.
Ранее сообщалось, что самый выносливый внедорожник в мире появился в продаже в России, известна его цена.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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Источник: «Прайм»