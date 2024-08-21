#
Где сэкономить?MIMSПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В Дептрансе Москвы объяснили, почему не стоит парковаться на велодорожках
21 августа
В Дептрансе Москвы объяснили, почему не стоит парковаться на велодорожках
С января 2024 года с велодорожек в столице...
Mitsubishi Xpander
21 августа
Семейный «японец» с просторным салоном резко подешевел в России: известна цена
Компактвэн Mitsubishi Xpander Cross подешевел...
Nissan Qashqai
21 августа
Привычный японский кроссовер вернулся в Россию: цена вполне доступна
Дилеры привезли в Россию новые Nissan Qashqai...

Семейный «японец» с просторным салоном резко подешевел в России: известна цена

Компактвэн Mitsubishi Xpander Cross подешевел на 205 тыс. рублей в России

В конце лета ряд крупных московских дилерских центров снизили цены на некоторые автомобили, ввезенные по схеме параллельного импорта. Среди прочих заметно подешевел и компактвэн Mitsubishi Xpander Cross.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Автомобиль появился в крупном подмосковном автосалоне в марте текущего года по цене 3,4 млн руб. В конце мая автомобиль стоил уже 3,25 млн руб. Сейчас он продается за 3,15 млн.

Mitsubishi Xpander
Mitsubishi Xpander

Дешевле УАЗа и хороши на бездорожье — 2 иномарки на выбор

К покупке предлагается переднеприводный компактвэн с 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 105 л. с. и АКП. В числе опций круиз-контроль, камера заднего вида, кондиционер, а также датчик света и дождя. В салоне установлены цифровая приборная панель и сенсорный дисплей мультимедийной системы. Клиренс равен 225 мм.

Mitsubishi Xpander
Mitsubishi Xpander

Ранее сообщалось, что самый выносливый внедорожник в мире появился в продаже в России, известна его цена.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: Autonews.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Mitsubishi
Количество просмотров 1
21.08.2024
Фото:Mitsubishi
Поделиться:
Оцените материал:
0