Семейный «японец» с просторным салоном резко подешевел в России: известна цена
В конце лета ряд крупных московских дилерских центров снизили цены на некоторые автомобили, ввезенные по схеме параллельного импорта. Среди прочих заметно подешевел и компактвэн Mitsubishi Xpander Cross.
Автомобиль появился в крупном подмосковном автосалоне в марте текущего года по цене 3,4 млн руб. В конце мая автомобиль стоил уже 3,25 млн руб. Сейчас он продается за 3,15 млн.
К покупке предлагается переднеприводный компактвэн с 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 105 л. с. и АКП. В числе опций круиз-контроль, камера заднего вида, кондиционер, а также датчик света и дождя. В салоне установлены цифровая приборная панель и сенсорный дисплей мультимедийной системы. Клиренс равен 225 мм.
Ранее сообщалось, что самый выносливый внедорожник в мире появился в продаже в России, известна его цена.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Autonews.ru