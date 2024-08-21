Семейный «японец» с просторным салоном резко подешевел в России: известна цена

Компактвэн Mitsubishi Xpander Cross подешевел на 205 тыс. рублей в России

В конце лета ряд крупных московских дилерских центров снизили цены на некоторые автомобили, ввезенные по схеме параллельного импорта. Среди прочих заметно подешевел и компактвэн Mitsubishi Xpander Cross.

Автомобиль появился в крупном подмосковном автосалоне в марте текущего года по цене 3,4 млн руб. В конце мая автомобиль стоил уже 3,25 млн руб. Сейчас он продается за 3,15 млн.

Mitsubishi Xpander

К покупке предлагается переднеприводный компактвэн с 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 105 л. с. и АКП. В числе опций круиз-контроль, камера заднего вида, кондиционер, а также датчик света и дождя. В салоне установлены цифровая приборная панель и сенсорный дисплей мультимедийной системы. Клиренс равен 225 мм.

Mitsubishi Xpander

Ранее сообщалось, что самый выносливый внедорожник в мире появился в продаже в России, известна его цена.

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Источник: Autonews.ru