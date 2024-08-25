Как не купить машину, заложенную в банке

Эксперт Шелков перечислил способы избежать покупки кредитного автомобиля

Чтобы не купить залоговую машину, следует проверить ее по базе данных залогового имущества и получить подтверждающую справку у нотариуса, что на момент сделки автомобиль не находится в залоге, рассказал глава экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

Такой документ позволит обезопасить от ситуаций, когда данные о залоге появляются в базе данных с задержкой. С такой справкой покупатель с большой долей вероятности сможет подтвердить в суде, что является добросовестным приобретателем, если машину решит взыскать банк или автоломбард по долгам прежнего владельца, рассказал специалист.

Еще он пояснил, что в договоре купли-продажи также следует прописать гарантию продавца, что автомобиль не заложен и не является предметом спора, и его обязательство возвратить полную стоимость, если возникнут претензии. Человек, который продает заложенную машину, побоится подписывать такой документ, отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что продажи аналога Hyundai Creta по цене 1,75 млн рублей начались в России.

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Источник: «Газета.Ru»