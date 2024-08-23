Известный в России белорусский бренд выпустит еще две модели
Белорусская марка Belgee планирует наладить производство еще двух моделей. В стране не так давно начали производить машины под собственным брендом – BelGee. Сейчас собирают две модели: X50 и X70.
Стало известно, что получена также лицензия на производство кроссовера SX-11 под брендом BelGee. До 2026 года компания намерена получить лицензии еще на две модели. При этом не уточняется, что это за модели.
Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: abw.by