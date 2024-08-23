Известный в России белорусский бренд выпустит еще две модели

Компания BelGee до 2026 года получит лицензию на производство двух новых моделей

Белорусская марка Belgee планирует наладить производство еще двух моделей. В стране не так давно начали производить машины под собственным брендом – BelGee. Сейчас собирают две модели: X50 и X70.

Стало известно, что получена также лицензия на производство кроссовера SX-11 под брендом BelGee. До 2026 года компания намерена получить лицензии еще на две модели. При этом не уточняется, что это за модели.

Belgee X50

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

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Источник: abw.by