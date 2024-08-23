#
Где сэкономить?MIMSПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Haval F7
23 августа
Моторы 1.5 и 2.0, высокий клиренс: популярный доступный «китаец» обновился
Haval начал продажи в России нового кроссовера...
Почему сегодня не стоит покупать моторное масло известных брендов
23 августа
Почему сегодня не стоит покупать моторное масло известных брендов
Андрей Сердюк рассказал «За рулем», на каком...
Известный в России белорусский бренд выпустит еще две модели
23 августа
Известный в России белорусский бренд выпустит еще две модели
Компания BelGee до 2026 года получит лицензию...

Известный в России белорусский бренд выпустит еще две модели

Компания BelGee до 2026 года получит лицензию на производство двух новых моделей

Белорусская марка Belgee планирует наладить производство еще двух моделей. В стране не так давно начали производить машины под собственным брендом – BelGee. Сейчас собирают две модели: X50 и X70.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

245 л.с., автомат Aisin, всеядная подвеска — кроссовер на замену BMW X3

Стало известно, что получена также лицензия на производство кроссовера SX-11 под брендом BelGee. До 2026 года компания намерена получить лицензии еще на две модели. При этом не уточняется, что это за модели.

Belgee X50
Belgee X50

Ранее сообщалось, что новый недорогой «японец» с надежным мотором появился в продаже в России.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: abw.by

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | Belgee
Количество просмотров 1
23.08.2024
Фото:Depositphotos | Belgee
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Belgee X50

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв