Культовую «Свалку раритетов» выставят на аукцион

На аукцион RM Sotheby's выставят классические машины, спрятанные на десятки лет

В октябре на аукцион RM Sotheby's выставят множество недавно обнаруженных раритетных автомобилей. Они пребывают не в лучшем виде, но все еще легендарны. Среди найденных экспонатов – Lamborghini Miura, Porsche 356 и Mercedes-Benz 500K 1935 года выпуска. Десятки лет эти и другие классические машины были скрыты от глаз и хранились за стальным забором – частично под навесами и в ангарах, а частично просто под открытым небом.

Найденная в Калифорнии «Свалка раритетов Руди Кляйна» долгое время была полумифическим объектом, о котором среди коллекционеров ходили лишь слухи. Доступ туда получить было невозможно. Некоторые машины считаются редчайшими или вовсе числились в списках утерянных навсегда. Среди таковых – довоенные Maybach, спорткары Iso Grifo Spyder и один из 29 Mercedes 300SL Gullwings c легкосплавным кузовом. А также – Lamborghini Miura, десятки Porsche 356, множество Honda Civic, Maserati, Aston Martin...

Одна из немногих машин, когда-либо ранее покидавшая «свалку раритетов», – это последний сохранившийся родстер Horch 855 Speziale, который компания Audi несколько лет назад выкупила, восстановила и выставила в музее. Но есть кое-что еще более уникальное – Mercedes-Benz 500K 1935 года выпуска, двухместная «Серебряная стрела», построенная для легенды гонок Гран-при Рудольфа Караччиолы. Последние 45 лет эту машину никто не видел...

О владельце коллекции Руди Кляйне известно, что он родился в Германии, эмигрировал в США в конце 1950-х и, сменив несколько мест работы, начал торговать металлоломом, а потом – и европейскими спорткарами. В последние годы он мог натравить на вас собаку, если вы появлялись на его свалке без приглашения. Кляйн умер еще в 2001 году, и теперь, наконец, его эксцентричная коллекция задаст работы реставрационным мастерским по всему миру.

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Источник: caranddriver.com, rmsothebys.com