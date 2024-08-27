Адвокат по семейным делам напомнила, как проще поделить автомобиль после развода

Каракозова рассказала, как правильно составить брачный договор в отношении авто

Брачный договор — хороший инструмент для супругов, которые всерьез и спокойно хотят решить вопросы общей собственности. Как правильно составить документ и избежать ошибок, рассказала РИАМО адвокат по семейным делам Анна Каракозова.

С помощью этого договора можно уладить многие важные вопросы, такие как кому отойдет автомобиль, приобретенный в браке, и определение компенсации за него для бывшего супруга.

Правильное составление брачного договора позволяет избежать ошибок и упрощает процесс раздела имущества, а результат будет предсказуемым и выстроенным на интересах обеих сторон, в отличие от судебных разбирательств.

Эксперт указала, что брачный договор могут заключить не только пары, кто только собирается оформить свои отношения официально, но и уже состоящие в зарегистрированном браке.

Если брак еще не расторгнут, но супруги уже обратились в суд за его расторжением, заключение брачного договора все еще возможно, хотя и затруднительно.

Важно помнить, что брачный договор относится и к времени после развода. Это соглашение должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом.

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Источник: РИАМО