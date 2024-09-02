Легковушку зажало между грузовиками: подробности смертельной аварии

На участке трассы «Кавказ» в Армавире в результате ДТП погибли три человека

На участке трассы «Кавказ» в Армавире в результате аварии погибли три человека. Они находились в легковушке, которую зажало между двумя КАМАЗами.

Водитель одного из грузовиков, по предварительным данным, врезался в Mercedes сзади, пока тот стояла на светофоре за другим КАМАЗом, и оказался раздавлен двумя грузовиками.

Уточняется, что погибли водитель и два пассажира иномарки. Водитель-виновник грузовика КАМАЗ пострадал.

Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что в России подешевели популярные корейские полноприводные кроссоверы с надежным и мощным дизелем.

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Источник: пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края