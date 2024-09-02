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Легковушку зажало между грузовиками: подробности смертельной аварии

На участке трассы «Кавказ» в Армавире в результате ДТП погибли три человека

На участке трассы «Кавказ» в Армавире в результате аварии погибли три человека. Они находились в легковушке, которую зажало между двумя КАМАЗами.

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Лада Аура, Танк, Москвич и еще 3 громкие новинки осени

Водитель одного из грузовиков, по предварительным данным, врезался в Mercedes сзади, пока тот стояла на светофоре за другим КАМАЗом, и оказался раздавлен двумя грузовиками.

Уточняется, что погибли водитель и два пассажира иномарки. Водитель-виновник грузовика КАМАЗ пострадал.

Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что в России подешевели популярные корейские полноприводные кроссоверы с надежным и мощным дизелем.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края

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Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 91
02.09.2024
Фото:МВД Медиа
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