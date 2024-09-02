Легковушку зажало между грузовиками: подробности смертельной аварии
На участке трассы «Кавказ» в Армавире в результате аварии погибли три человека. Они находились в легковушке, которую зажало между двумя КАМАЗами.
Водитель одного из грузовиков, по предварительным данным, врезался в Mercedes сзади, пока тот стояла на светофоре за другим КАМАЗом, и оказался раздавлен двумя грузовиками.
Уточняется, что погибли водитель и два пассажира иномарки. Водитель-виновник грузовика КАМАЗ пострадал.
Устанавливаются все обстоятельства инцидента.
Ранее сообщалось, что в России подешевели популярные корейские полноприводные кроссоверы с надежным и мощным дизелем.
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Супертест моторных масел
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