Такого вы не видели: грузовик Урал валит боком по асфальту

Участники команды Ural Motorsport устроили дрифт на асфальте в Верхней Пышме

31 августа в городе Верхняя Пышма (Свердловская область) прошел масштабный фестиваль уличной культуры, экстрима, автомобильной эстетики и дрифта Drift Games. Одним из гвоздей программы стал спортивный грузовик Урал, на котором выступает в ралли-рейдах команда Ural Motorsport. Зрелищный видеоролик с этим грузовиком снял один из посетителей фестиваля, сидевший на трибуне.

Мы видим, как на асфальтированной площадке фестиваля появляется Урал в сопровождении двух легковых дрифт-каров. Но если их выступление было ожидаемым, то дальнейшее «подключение» грузовика получилось из ряда вон! Кстати, именно эта машина была одной из двух, что в начале минувшего лета приняли участие в престижном ралли-марафоне «Шелковый путь».

Команда Ural Motorsport второй год подряд, после 30-летнего перерыва в ралли-рейдах, выставляет на это соревнование свою технику, но пока что оказать достойное сопротивление грузовикам КАМАЗ, МАЗ и ГАЗ не получается... Однако взгляните на машину – потенциал на следующий сезон точно есть!

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Источник: автомобильный завод «Урал», Кирилл Воротников