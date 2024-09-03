Самый выносливый седан в мире привезли в Россию: известна цена
В России в продаже появились новые импортные седаны Toyota Avalon по цене 3 499 000 рублей. Эксперты портала iSeeCars признали этот автомобиль самым долговечным седаном на рынке, который чаще других без серьезных ремонтов проезжает более 400 тыс. километров.
Несколько Avalon стоимостью от 3 499 000 до 3 750 000 рублей продает официальный дилер Toyota из Саратова. Самый доступный Avalon представлен в комплектации Progressive Edition, в которую входит адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, мульти-руль, медиасистема с крупным тачскрином и прочее.
Под капотом всех этих машин 2,0-литровый бензиновый атмосферник мощностью 178 л. с., бесступенчатый вариатор Direct Shift, привод передний.
Модификации с 2,5-литровым 209-сильным двигателем и 8-ступенчатой АКП стоят от 3 925 000 рублей. За такую сумму машину можно заказать во Владивостоке, а цены на автомобили из наличия у того же дилера в Саратове стартуют от 4 300 000 рублей.
Ранее сообщалось, что в России подешевели популярные корейские полноприводные кроссоверы с надежным и мощным дизелем.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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Источник: Автоновости дня