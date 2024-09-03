Самый выносливый седан в мире привезли в Россию: известна цена

В РФ поступили в продажу седаны Toyota Avalon по цене от 3,5 млн рублей

В России в продаже появились новые импортные седаны Toyota Avalon по цене 3 499 000 рублей. Эксперты портала iSeeCars признали этот автомобиль самым долговечным седаном на рынке, который чаще других без серьезных ремонтов проезжает более 400 тыс. километров.

Toyota Avalon

Несколько Avalon стоимостью от 3 499 000 до 3 750 000 рублей продает официальный дилер Toyota из Саратова. Самый доступный Avalon представлен в комплектации Progressive Edition, в которую входит адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, мульти-руль, медиасистема с крупным тачскрином и прочее.

Интерьер Toyota Avalon

Под капотом всех этих машин 2,0-литровый бензиновый атмосферник мощностью 178 л. с., бесступенчатый вариатор Direct Shift, привод передний.

Модификации с 2,5-литровым 209-сильным двигателем и 8-ступенчатой АКП стоят от 3 925 000 рублей. За такую сумму машину можно заказать во Владивостоке, а цены на автомобили из наличия у того же дилера в Саратове стартуют от 4 300 000 рублей.

Ранее сообщалось, что в России подешевели популярные корейские полноприводные кроссоверы с надежным и мощным дизелем.

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Источник: Автоновости дня