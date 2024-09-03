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Эксклюзивное авто: 900 лошадей, кованые колесные диски и баснословные ₽112 млн

В России продается эксклюзивный Porsche 911 ограниченной серии за 112 млн рублей

Новинки мировых автопроизводителей, покинувших рынок России, все равно появляются в нашей стране. В их числе есть не только любимые «народные» модели, но и машины премиум-класса, и даже эксклюзивные.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Один из московских дилеров предлагает к покупке необычный Porsche 911 2023 года выпуска. Этот автомобиль стал легендой в мировой автомобильной культуре, а речь идет и вовсе об уникальной его модификации Turbo S, доработанной ателье Brabus.

Porsche 911
Porsche 911

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Полностью название суперкара звучит так: Porsche 911 Turbo S Brabus 900 Rocket R. У него обширный перечень доработок по сравнению со стандартной моделью, после которого суперкар получил широкий аэродинамический обвес, новую выпускную систему, кованые колесные диски, подвеску, а также массу декора снаружи и внутри.

Porsche 911
Porsche 911

Кроме того, изменения затронули и битурбированную «шестерку» объемом 3,7 л., после которых вместо 650 л.с. автомобиль теперь выдает 900 «лошадей». Интерьер, продающегося в Москве светло-серого «Брабуса», выполнен в цвете бирюза «Тиффани». Кроме такого необычного окраса салон отличается огромным количеством углепластиковых накладок с логотипом ателье и других декоративных элементов.

Porsche 911
Porsche 911

Примечательно, что Porsche 911 Turbo S Brabus 900 Rocket R вышел ограниченным тиражом всего в 25 экземпляров. За один из которых московский салон намерен выручить баснословные 112 млн. рублей.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: auto.mail.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Brabus
Количество просмотров 307
03.09.2024
Фото:Brabus
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