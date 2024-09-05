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Знакомый семейный японский кроссовер снова привезли в Россию: известна цена

В РФ в продажу поступили кроссоверы Mitsubishi Outlander по цене от ₽3,5 млн

В Россию продолжают привозить новые кроссоверы Mitsubishi Outlander по параллельному импорту. Минимальный ценник – 3,5 млн рублей. За такую сумму частный продавец из Москвы продает 7-местную машину 2022 г. в.

Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander

В составе силовой установки-гибрида 1,5-литровый турбомотор и 48-вольтовый стартер-генератор. Общая мощность равна 215 л. с. Силовая установка также включает вариатор, привод полный.

Интерьер Mitsubishi Outlander
Интерьер Mitsubishi Outlander
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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

На рынке есть также Outlander с обычным бензиновым 1,5-литровым мотором мощностью 163 л. с. и вариатором. В Туле он стоит 3,55 млн рублей, в Москве – 3,6 млн рублей.

Кроссоверы дешевле 1,9 млн рублей – 6 лучших вариантов

Mitsubishi Outlander с 2,5-литровым бензиновым атмосферным мотором с передним приводом стоит 4,3 млн рублей, с полным – 4,49 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в России подешевели популярные корейские полноприводные кроссоверы с надежным и мощным дизелем.

Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:Mitsubishi
Количество просмотров 4701
05.09.2024
Фото:Mitsubishi
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