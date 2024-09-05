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Надо ли мыть машину осенью? Вот что говорят водители!

«За рулем»: осенью лишь 13% автомобилистов регулярно заезжают на мойку

На днях обозреватель «За рулем» Михаил Колодочкин рассказал о пользе регулярного посещения автомойки даже осенью, когда кузов и агрегаты автомобиля часто загрязняются. А что думают сами автомобилисты, готовы ли они в межсезонье тратить время и деньги на частые «водные процедуры» для своего автомобиля? Верят ли они в эффективность такого подхода?

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Это мы и решили выяснить у подписчиков «За рулем» в Viber. Вопрос мы задали максимально простой: как часто надо мыть машину осенью? И выяснилось, что около 5% водителей вообще не заезжают на мойку в период капризной погоды, считая это бесполезным. Еще 9% наших респондентов все же моют машину – не слишком часто, но используя защитные средства.

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Чуть более крупная группа в 13% – это те, чья машина всегда остается чистой, несмотря на сезон. Они стремятся заезжать на мойку как можно чаще, веря, что это убережет кузов от коррозии. Но подавляющее большинство автомобилистов выбрали другой вариант: мыть машину, только когда она действительно сильно грязная.

Кстати, около трех лет назад наш эксперт Максим Сачков не нашел ни одного исследования, которое однозначно подтверждало бы вред воздействия зимних дорожных реагентов на кузов автомобиля.

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Иннокентий Кишкурно
Фото:Unsplash, Depositphotos, «За рулем»
Количество просмотров 124
05.09.2024
Фото:Unsplash, Depositphotos, «За рулем»
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