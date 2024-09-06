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Продажи новых грузовых автомобилей в августе обвалились на треть

Автостат: на рынке грузовиков лидирует китайский бренд Sitrak

Продажи грузовых автомобилей в августе упали в России на 32,6% в сравнении с тем же месяцем прошлого года. За август в стране продали 10,9 тыс. новых грузовых автомобилей, в том же месяце годом ранее было продано 16 тыс. грузовиков, эта цифра стала историческим рекордом.

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Лидером оказался китайский бренд Sitrak, реализовавший 1,77 тыс. единиц. Далее следует КАМАЗ, продавший 1,67 тыс. машин. За ними следуют китайские Shacman, Dongfeng и FAW (1,59 тыс., 1,05 тыс. и 936 машин соответственно).

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По итогам восьми месяцев текущего года в России продано 82,8 тыс. новых грузовиков, что на 10,1% меньше, чем с января по август прошлого года.

Ранее сообщалось, что при покупке нового кроссовера Haval можно хорошо сэкономить.

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Источник: Автостат

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 144
06.09.2024
Фото:freepik / freepik
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