Продажи новых грузовых автомобилей в августе обвалились на треть

Автостат: на рынке грузовиков лидирует китайский бренд Sitrak

Продажи грузовых автомобилей в августе упали в России на 32,6% в сравнении с тем же месяцем прошлого года. За август в стране продали 10,9 тыс. новых грузовых автомобилей, в том же месяце годом ранее было продано 16 тыс. грузовиков, эта цифра стала историческим рекордом.

Лидером оказался китайский бренд Sitrak, реализовавший 1,77 тыс. единиц. Далее следует КАМАЗ, продавший 1,67 тыс. машин. За ними следуют китайские Shacman, Dongfeng и FAW (1,59 тыс., 1,05 тыс. и 936 машин соответственно).

По итогам восьми месяцев текущего года в России продано 82,8 тыс. новых грузовиков, что на 10,1% меньше, чем с января по август прошлого года.

Ранее сообщалось, что при покупке нового кроссовера Haval можно хорошо сэкономить.

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Источник: Автостат