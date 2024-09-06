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В кузове седан и хетчбэк: популярная модель удивила гибридным мотором

На рынок Европы вышла Mazda 3 с гибридным силовым агрегатом и богатым оснащением

На авторынке Европы стартовали продажи Mazda 3 с гибридным силовым агрегатом. Модель оснащена мотором мощностью 140 л. с., и доступна как с механической, так и с автоматической коробкой передач. Новый 140-сильный агрегат доступен для седана и хэтчбека. В зависимости от версии на выбор есть несколько комплектаций: Prime-Line, Centre-Line, Homura, Nagisa, Exclusive-Line и Takumi.

Mazda 3
Mazda 3

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Mazda 3 получил бензиновый двигатель e-Skyactiv G объемом 2,5 л с мягким гибридом на 22 В, мощностью 140 л. с. и 238 Нм крутящего момента. Расход топлива по циклу WLTP составляет 5,9 л на 100 км.

Интерьер Mazda 3
Интерьер Mazda 3

Он проедет 500 000 км! Назван самый ресурсный двигатель Hyundai и Kia

В базе Mazda 3 заявлены: фронтальные, боковые и коленные подушки безопасности; 16-дюймовые легкосплавные диски; светодиодные фары с автоматическим уровнем освещения; функции Coming и Leaving Home; информационно-развлекательная система с 10,25-дюймовым экраном; поддержка Android Auto и Apple CarPlay, Head-Up Display, Bluetooth, USB-порт; кондиционер; система бесключевого доступа и запуска двигателя; центральный замок с пультом дистанционного управления; электрический стояночный тормоз с функцией Auto-Hold; многофункциональный руль с кожаной отделкой; адаптивный круиз-контроль; система контроля дистанции; задние парктроники и камера заднего вида, а также многое другое.

Что касается цен, то в зависимости от типа кузова и комплектации они варьируются от 2,68 до 3,31 млн рублей.

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Источник: 32cars.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Mazda
Количество просмотров 864
06.09.2024
Фото:Mazda
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