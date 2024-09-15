Как подготовить машину к осеннему похолоданию и дождям

Эксперт Марков: осенью у автомобиля нужно поменять дворники

Осенью нужно начать готовить автомобиль к перепаду температур и дождям, отметил директор СТО Владимир Марков. Он рекомендует проверить состояние уплотнителей и обработать их силиконовым герметиком, чтобы они не деформировались. Для нормальной работы печки нужно контролировать уровень охлаждающей жидкости в машине.

С наступлением осени нужно поменять дворники. Летом на солнце резиновые накладки рассыхаются. На жаре они сохраняют свою эластичность, так что падение эффективности дворников не замечается. Но с наступлением холодов резина станет твердой и жесткой, и дворники перестанут выполнять свою функцию.

Еще специалист рекомендует проверить кузов на наличие царапин и сколов и подкрасить их сразу, чтобы они не заржавели.

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Источник: Комсомольская правда