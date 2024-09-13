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226-сильный пикап бизнес-класса с АКП и богатым оснащением заметно подешевел в России

В РФ в сентябре снизилась цена на рамный пикап Changan Hunter Plus на 50 тыс. рублей

Бренд Changan повысил прямую скидку на свой рамный пикап Hunter Plus, и автомобиль в итоге подешевел на 50 тыс. рублей. Теперь пикап в базовой версии Comfort доступен за 3,38 млн рублей. Автомобиль в топовой версии Luxe стоит 4,43 млн рублей. Уточняется, что прямая скидка у Changan действует только при полной оплате автомобиля.

Changan Hunter Plus
Changan Hunter Plus
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Changan называет Hunter Plus «пикапом бизнес-класса». В базе в числе опций значится медиасистема с экраном диагональю 12,3 дюйма, бесключевой доступ, круиз-контроль, климат-контроль, многофункциональное рулевое колесо и другое.

Интерьер Changan Hunter Plus
Интерьер Changan Hunter Plus

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Changan Hunter Plus оснащен 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 226 л.с., 8-ступенчатой АКП ZF и подключаемым полным приводом. Длина пикапа равна 5350 мм, клиренс составляет 225 мм.

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 107
13.09.2024
Фото:
«За рулем»
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