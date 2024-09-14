Юбилейный BMW X5 получил элементы первой модели E53

Представлен эксклюзивный BMW X5 Edition 25 Jahre в честь 25-летия кроссовера

В этом году BMW празднует четверть века с момента выхода первого X5, модели, которая положила начало новому сегменту автомобилей – спортивным внедорожникам премиум-класса. В честь этого знаменательного события компания представила эксклюзивную версию BMW X5 2025 Edition 25 Jahre, доступную только на канадском рынке.

Этот юбилейный X5 – это не просто очередная специальная серия, а настоящая дань уважения прошлому, с уникальным дизайном и оснащением, вдохновленным первопроходцем 1999 года.

Edition 25 Jahre доступен в двух цветах кузова, которые были частью палитры первого X5: Oxford Green II и Le Mans Blue. Зеленый кузов сочетается с кофейным интерьером, а синий – с серебристой отделкой.

Ностальгию подчеркивают черные глянцевые элементы экстерьера, напоминающие о первом X5. 21-дюймовые колеса, стилизованные под дизайн первого поколения, добавляют шарма и завершают образ.

Несмотря на ретро-мотивы, X5 Edition 25 Jahre оснащен по последнему слову техники.

X5 Edition 25 Jahre оснащен пакетом xOffroad с режимами для разных типов покрытия и пневмоподвеской. В стандартное оснащение входят М-дифференциал, аудиосистема Harman Kardon, подогрев сидений и руля. Под капотом установлен 3-литровый турбомотор мощностью 375 л.с. с полным приводом.

Под капотом юбилейного X5 установлен 3-литровый турбированный двигатель мощностью 375 л.с. в сочетании с полным приводом.

Всего будет выпущено 250 экземпляров X5 Edition 25 Jahre. Стоимость юбилейной версии начинается от 102 500 канадских долларов (около 6,9 млн рублей).

Важно отметить, что ранее уже была выпущена серия X5 Silver Anniversary Edition тиражом 1000 экземпляров. Однако Edition 25 Jahre выделяется именно своим акцентом на дизайн и оснащение первого поколения X5.

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Источник: Monavista