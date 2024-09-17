В РФ появился новый надежный 7-местный «японец» – и он дешевле «китайцев»

В Россию привезли компактвэны Suzuki Ertiga по цене от 2,6 млн рублей

Дилеры и разные фирмы продолжают поставлять в Россию компактвэн Suzuki Ertiga, цены на автомобиль стартуют с 2 690 000 рублей. За эту сумму новый Ertiga 2024 года выпуска в комплектации ZXi+ продает автосалон из Санкт-Петербурга.

Среди опций две фронтальные и две боковые подушки безопасности, климат-контроль, круиз-контроль, мультируль и многое другое.

Еще одна компания продает сразу три такие машины (все они 2023 г. в.) в трех разных городах: Тамбове, Липецке и Воронеже, по цене 2 790 000 рублей. За 2 830 000 рублей можно приобрести компактвэн у официального дилера Suzuki в Москве.

Suzuki Ertiga

Все Suzuki Ertiga оснащены 1,5-литровым 101-сильным бензиновым атмосферником с цепным приводом ГРМ, классическим 6-ступенчатым автоматом. Привод передний. Клиренс равен 185 миллиметрам.

Suzuki Ertiga

Китайские семиместные кроссоверы намного дороже. Так, Chery Tiggo 8 Pro Max с трехрядным салоном продается по цене от 3 200 000 рублей, Geely Okavango стоит минимум 3 479 990 рублей.

Ранее сообщалось, что знакомый надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: «Автоновости дня»