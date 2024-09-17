#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Китайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Легковушку разорвало на части: четыре человека пострадали в массовом ДТП
17 сентября
Легковушку разорвало на части: четыре человека пострадали в массовом ДТП
В Кореновском районе Кубани произошло ДТП с...
Forthing T5
17 сентября
Собранные в РФ кроссоверы с автоматом и 1,5-литровым ДВС от Mitsubishi поступили в продажу
Первые кроссоверы Forthing T5 за 2 млн рублей...
Suzuki Ertiga
17 сентября
В РФ появился новый надежный 7-местный «японец» – и он дешевле «китайцев»
В Россию привезли компактвэны Suzuki Ertiga по...

В РФ появился новый надежный 7-местный «японец» – и он дешевле «китайцев»

В Россию привезли компактвэны Suzuki Ertiga по цене от 2,6 млн рублей

Дилеры и разные фирмы продолжают поставлять в Россию компактвэн Suzuki Ertiga, цены на автомобиль стартуют с 2 690 000 рублей. За эту сумму новый Ertiga 2024 года выпуска в комплектации ZXi+ продает автосалон из Санкт-Петербурга.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

4,7-метровый седан по цене маленького кроссовера! — Чанган или Ливэн?

Среди опций две фронтальные и две боковые подушки безопасности, климат-контроль, круиз-контроль, мультируль и многое другое.

Еще одна компания продает сразу три такие машины (все они 2023 г. в.) в трех разных городах: Тамбове, Липецке и Воронеже, по цене 2 790 000 рублей. За 2 830 000 рублей можно приобрести компактвэн у официального дилера Suzuki в Москве.

Suzuki Ertiga
Suzuki Ertiga

Все Suzuki Ertiga оснащены 1,5-литровым 101-сильным бензиновым атмосферником с цепным приводом ГРМ, классическим 6-ступенчатым автоматом. Привод передний. Клиренс равен 185 миллиметрам.

Suzuki Ertiga
Suzuki Ertiga

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Китайские семиместные кроссоверы намного дороже. Так, Chery Tiggo 8 Pro Max с трехрядным салоном продается по цене от 3 200 000 рублей, Geely Okavango стоит минимум 3 479 990 рублей.

Ранее сообщалось, что знакомый надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

«За рулем» рекомендует...

Нужен кредит на покупку авто?

• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.

ПОДОБРАТЬ ВЫГОДНЫЙ АВТОКРЕДИТ

Источник: «Автоновости дня»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Suzuki
17.09.2024
Фото:Suzuki
Поделиться:
Оцените материал:
0