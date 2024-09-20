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Знакомый надежный «немец» вернулся в Россию: цены удивят

Дилеры привезли в РФ из КНР и ЕС кроссоверы Volkswagen Tiguan: цена от ₽3,6 млн

В Россию продолжают поставлять популярный кроссовер Volkswagen Tiguan. В продаже есть автомобили из Китая и Европы, но разница в цене между ними очень существенная.

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Бренд, цена, масса? – что важнее при выборе батареи

Самый дешевый Volkswagen Tiguan L (из КНР) фирма из Благовещенска привезет под заказ за 3,633 млн рублей. За такую сумму предлагается переднеприводный кроссовер 2024 г. в. со 160-сильным бензиновым мотором и роботом в комплектации Intelligent Edition.

Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan

За 3,89 млн рублей можно заказать Tiguan в комплектации R-Line с 245-сильным 2,0-литровым мотором в компании из Владивостока.

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При этом машины европейской сборки стоят намного дороже. В Минеральных Водах такой кроссовер продается за 7,74 млн рублей, а в Смоленске за машину под заказ просят 8,776 млн рублей.

Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan

Ранее сообщалось, что большой «китаец» теперь доступен в России по цене Lada Vesta.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Volkswagen
Количество просмотров 1
20.09.2024
Фото:Volkswagen
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Отзывы о Volkswagen Tiguan ()

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Tiguan  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Практически все электронные фишки какие только можно было впихнуть в комплектацию City (кроме полного привода) впихнули.
Недостатки:
Жёсткая подвеска, нервная работа 6-ти ступенчатого робота на некоторых режимах движения
Комментарий:
Купил бы себе такой же, но на полном приводе...и лучше бы 2л
+64