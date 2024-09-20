Знакомый надежный «немец» вернулся в Россию: цены удивят
В Россию продолжают поставлять популярный кроссовер Volkswagen Tiguan. В продаже есть автомобили из Китая и Европы, но разница в цене между ними очень существенная.
Самый дешевый Volkswagen Tiguan L (из КНР) фирма из Благовещенска привезет под заказ за 3,633 млн рублей. За такую сумму предлагается переднеприводный кроссовер 2024 г. в. со 160-сильным бензиновым мотором и роботом в комплектации Intelligent Edition.
За 3,89 млн рублей можно заказать Tiguan в комплектации R-Line с 245-сильным 2,0-литровым мотором в компании из Владивостока.
При этом машины европейской сборки стоят намного дороже. В Минеральных Водах такой кроссовер продается за 7,74 млн рублей, а в Смоленске за машину под заказ просят 8,776 млн рублей.
Ранее сообщалось, что большой «китаец» теперь доступен в России по цене Lada Vesta.
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Источник: «Автоновости дня»