Половина опрошенных россиян назвали эту опцию одной из ключевых в машине

Страховщики выяснили, каким должен быть идеальный автомобиль для жителя России

Идеальным транспортным средством для большинства россиян является кроссовер серого цвета с черным салоном и «зимним пакетом», от европейского автопрома. Такой вывод сделали специалисты «Росгосстраха» в ходе проведенного опроса.

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Выяснилось, что 62% опрошенных нравятся автомобили нейтральных оттенков, а самым популярным стал серый цвет, за него проголосовали 27%. Черный цвет выбрали 23%, а за белый отдали голоса 12% респондентов. Для салона 44% участников опроса выбрали черный цвет, а за белый и коричневый проголосовали по 14%.

Наиболее популярным типом кузова стал кроссовер (38%), седан выбрали 25% автовладельцев, а внедорожники и хэтчбеки набрали 12% и 10% соответственно. Универсалы и минивэны не так популярны – всего 9% и 6% соответственно.

Из стран-производителей россияне отдают предпочтение «японцам» (22%) и «корейцам» (19,5%), за отечественный автопром и Китай отдали голоса 10% и 11% соответственно, а американские автомобили нравятся 7,5% опрошенных. За «зимний пакет» проголосовали 51% россиян, назвав его одной из ключевых опций, 33% считают важным наличие климат-контроля, а 25% – системы автозапуска.

«Исследование показало, что владельцы дорогих автомобилей оформляют каско более чем в два раза чаще, чем хозяева более дешевых машин, – 65% против 27%. Это вполне логично, поскольку серьезные вложения в авто стимулируют желание обеспечить финансовую защиту покупки», – цитирует пресс-служба директора по развитию портфеля ОСАГО Юрия Стрекалова.

В большинстве случаев покупка полиса каско обходится им в сумму от 50 до 100 тыс. рублей (63%), 11% платят за свой полис более 100 тыс. рублей, а 26% – от 30 до 50 тыс. рублей в год.

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Источник: пресс-служба «Росгосстраха»