Для служебных поездок чиновников начали закупать отечественные автомобили
Управление делами (Управделами) президента Российской Федерации начало процесс закупки автомобилей Lаda Aura в стандартной комплектации для госслужащих.
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«В рамках мероприятий по импортозамещению и переходу на эксплуатацию отечественных высоколокализованных автомобилей закупаются первые автомобили Lаda Aura, которые будут поставлены в подведомственные Управлению делами президента Российской Федерации автотранспортные учреждения», – сообщили в ведомстве.
Дебют автомобиля на базе модели Vesta состоялся летом 2023 года. У пассажиров второго ряда на 25 см увеличилось пространство, салон выполнен из натуральной кожи отечественного производства. Lada Aura получила двигатель объемом 1,8 л мощностью 122 л.с. и АКП. Президент РФ Владимир Путин 16 июля приехал на открытие Северного обхода Твери за рулем Lada Aura.
Напомним, Путин в сентябре 2023 года дал поручение о приоритетном использовании чиновниками отечественных автомобилей. Уже в конце прошлого года в Управделами сообщили о первой закупленной партии из 10 машин Lada Vesta. Налажен процесс поэтапной замены находящегося в эксплуатации служебного автотранспорта иностранного производства автомобилями российских марок.
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Источник: ria.ru