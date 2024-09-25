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Для служебных поездок чиновников начали закупать отечественные автомобили

Управделами президента: начался процесс закупки Lаda Aura для госслужащих

Управление делами (Управделами) президента Российской Федерации начало процесс закупки автомобилей Lаda Aura в стандартной комплектации для госслужащих.

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«В рамках мероприятий по импортозамещению и переходу на эксплуатацию отечественных высоколокализованных автомобилей закупаются первые автомобили Lаda Aura, которые будут поставлены в подведомственные Управлению делами президента Российской Федерации автотранспортные учреждения», – сообщили в ведомстве.

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Дебют автомобиля на базе модели Vesta состоялся летом 2023 года. У пассажиров второго ряда на 25 см увеличилось пространство, салон выполнен из натуральной кожи отечественного производства. Lada Aura получила двигатель объемом 1,8 л мощностью 122 л.с. и АКП. Президент РФ Владимир Путин 16 июля приехал на открытие Северного обхода Твери за рулем Lada Aura.

Lada Aura
Lada Aura

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Напомним, Путин в сентябре 2023 года дал поручение о приоритетном использовании чиновниками отечественных автомобилей. Уже в конце прошлого года в Управделами сообщили о первой закупленной партии из 10 машин Lada Vesta. Налажен процесс поэтапной замены находящегося в эксплуатации служебного автотранспорта иностранного производства автомобилями российских марок.

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Источник: ria.ru

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Светлана Тарасенко
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«За рулем»
Количество просмотров 2
25.09.2024
Фото:
«За рулем»
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