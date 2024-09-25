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Двухмесячный ребенок погиб: подробности страшной аварии под Калугой
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Двухмесячный ребенок погиб: подробности страшной аварии под Калугой
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Двухмесячный ребенок погиб: подробности страшной аварии под Калугой

Младенец погиб и 4 пешехода пострадали после ДТП с маршруткой под Калугой

При наезде легкового автомобиля на группу пешеходов в Калужской области погиб двухмесячный ребенок, еще четыре человека получили различные травмы.

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Уточняется, что 24 сентября около 20 часов в городе Людиново при выезде на перекресток водитель Lada Priora не предоставил преимущество рейсовому микроавтобусу, который ехал по главной дороге. После столкновения легковушку откинуло на тротуар, где находились люди.

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Источник: прокуратура Калужской области

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Ушакова Ирина
Фото:Telegram / Прокуратура Калужской области
25.09.2024
Фото:Telegram / Прокуратура Калужской области
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