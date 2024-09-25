Двухмесячный ребенок погиб: подробности страшной аварии под Калугой

Младенец погиб и 4 пешехода пострадали после ДТП с маршруткой под Калугой

При наезде легкового автомобиля на группу пешеходов в Калужской области погиб двухмесячный ребенок, еще четыре человека получили различные травмы.

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Уточняется, что 24 сентября около 20 часов в городе Людиново при выезде на перекресток водитель Lada Priora не предоставил преимущество рейсовому микроавтобусу, который ехал по главной дороге. После столкновения легковушку откинуло на тротуар, где находились люди.

Попавший под автомобиль младенец скончался на месте аварии. Четверо взрослых госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

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Источник: прокуратура Калужской области