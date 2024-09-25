Полный привод и зимний пакет — мы знаем цены всех комплектаций кроссовера

В России стартовали продажи кроссовера Knewstar 001 по цене от ₽3,8 млн

Бренд Knewstar анонсировал старт продаж в России спортивного купе-кроссовера 001. Новинку предлагают в трех комплектациях – Luxury, Flagship и Flagship Sport, рассказали в пресс-службе бренда.

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Knewstar 001

Автомобиль оснащен бензиновым турбомотором объемом 2,0 литра, в комплектациях Luxury и Flagship его мощность составляет 200 л.с., а в версии Flagship Sport – 238 л.с. В паре с ним работает 8-ступенчатая АКП с гидротрансформатором. Для разгона до 100 км/ч Knewstar 001 понадобится 6,9 или 7,4 секунды, в зависимости от мощности двигателя.

Во всех комплектациях кроссовер оборудован полным зимним пакетом, он включает подогрев всех сидений, электрообогрев лобового стекла и форсунок омывателя, обогрев рулевого колеса, а также наружных зеркал.

За безопасность водителя и пассажиров уже в базовой версии отвечают шесть подушек безопасности, система мониторинга температуры и давления в шинах, антиблокировочная система тормозов с функцией электронного распределения тормозных усилий, система сигнализации при экстренном торможении, система помощи при экстренном торможении, электронная система курсовой устойчивости и антипробуксовочная система. Для обеспечения защиты маленьких пассажиров предусмотрен «детский замок» и крепления ISOFIX на втором ряду.

Цена кроссовера в комплектации Luxury составляет 3,795 млн рублей, при оформлении автокредита и использовании схемы Trade-in стоимость с учетом спецпрограмм стартует от 3,395 млн. рублей. Knewstar 001 в исполнении Flagship можно приобрести за 4,025 млн рублей, а в рамках специальных программ цены стартуют от 3,625 млн рублей. За версию Flagship Sport просят 4,125 млн рублей, а с учетом спецусловий кроссовер доступен по цене от 3,725 млн рублей.

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Источник: пресс-служба Knewstar