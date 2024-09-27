В КНР начались продажи новых кроссоверов по цене Vesta: они скоро появятся в РФ

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В Китае дебютировал кроссовер Chery Tiggo 9 2025 модельного года

В Китае стартовали продажи новых кроссоверов Chery Tiggo 9 по цене от 153 тыс. юаней (2 млн рублей по текущему курсу). Модель впервые представили весной на автосалоне в Пекине. Ее размеры 4810х1925х1741 мм при колесной базе 2770 мм. Автомобиль доступен в пяти цветах кузова: черном, серебристом, сером и двух оттенках белого.

Chery Tiggo 9 2025
Chery Tiggo 9 2025

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Chery Tiggo 9 оснащен бензиновым турбомотором объемом 2.0 литра и мощностью 257 л.с. В зависимости от комплектации компанию ему составляет либо 7-ступенчатый робот, либо классическая 8-ступенчатая АКП. Заявленный расход топлива: 7,5 литра бензина АИ-95 на 100 км пути.

Интерьер Chery Tiggo 9 2025
Интерьер Chery Tiggo 9 2025
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Прочный кузов, ресурс моторов – 300 000 км: а что сломается в первую очередь?

Предлагается также гибридная версия, оснащенная 1,5-литровым 154-сильным бензиновым мотором и установленным спереди электродвигателем мощностью 221 л.с. Общий запас хода на полном баке превышает 1400 км.

Новый Chery Tiggo 9 вскоре появится в продаже в РФ.

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Источник: carnewschina.com

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Ушакова Ирина
Фото:Chery
Количество просмотров 23
27.09.2024
Фото:Chery
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