На АВТОВАЗе назвали «бомбой» дизайн нового кроссовера Lada
АВТОВАЗ утвердил внешний вид модели сегмента SUV, дебют которой запланирован на 2026 год. Вице-президент по продажам и маркетингу компании Дмитрий Костромин заявил, что «это бомба, мы точно удивим россиян», автомобиль будет выглядеть актуально, а не как «классический вазовский».
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«Если честно, то хотелось бы уже завтра запустить его в серию. Уверен, что сразу же бы «откусили» у «китайцев» долю рынка», – прибавил Костромин.
Речь идет о кроссовере, построенном на базе Lada Vesta. По предварительным оценкам, он будет тяжелее универсала Vesta SW и будет позиционироваться на ступень выше донорской модели.
Новинка может получить мотор 1.8 Evo, который на Vesta развивает мощность 122 л. с. Пару ему составит бесступенчатая коробка передач китайского производства. Привод – исключительно передний.
Известно, что над новой моделью АВТОВАЗ работает с 2022 года, проект носит заводское обозначение HGH.
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Источник: «Российская газета»