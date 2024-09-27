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Самый надежный автомобиль в России снова в продаже: сколько он стоит

В РФ привезли новые кроссоверы Subaru Forester по цене от 3,7 млн рублей

Кроссовер Subaru Forester в начале весны признали самым надежным автомобилем в России. Автомобиль вернулся на российский рынок и подорожал. Так, если в марте он стоил от 3 200 000 рублей, то к концу сентября его минимальный ценник вырос до 3 700 000 рублей.

Subaru Forester
Subaru Forester

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За такую сумму новый Forester 2024 г. в. готова привезти под заказ компания из Новосибирска. Предлагается кроссовер с 2,0-литровым 150-сильным атмосферником, а в его комплектацию, судя по фото, будут входить двухцветный черно-коричневый кожаный салон, два дисплея на центральной консоли, климат-контроль и прочее.

Интерьер Subaru Forester
Интерьер Subaru Forester
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Дороже будет стоить праворульный кроссовер в спортивной версии STI Sport, оснащенный оппозитной 177-сильной «турбочетверкой» объемом 1,8 литра. Продавец из Новосибирска оценил его в 4 170 000 рублей.

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В других городах Subaru Forester стоят еще дороже. Например, во Владивостоке и Красноярске за новый Forester просят от 4 200 000 рублей. Все эти автомобили оснащены 2,5-литровым 185-сильным атмосферником и богатым комплексом систем активной безопасности EyеSight.

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Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:Subaru
Количество просмотров 11
27.09.2024
Фото:Subaru
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Отзывы о Subaru Forester ()

— Хороший автомобиль, советую брать.
Subaru Forester  2016
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Отличный внедорожник именно с постоянным полным приводом,высокий и по салону и по просвету, вместительный, комфортный, динамичный, низкий расход топлива, управление впечатляет. Также радует система поворотных фар,очень приятно видеть заранее поворот в свете в темное время.
Недостатки:
1) Скорость реакции вариатора в нужный момент (после механики); 2) недостаточная шумоизоляция - можно было бы за эти деньги сделать посерьезней; 3) нет хорошей навигации, но в принципе это проблема всех производителей в целом, и решается разным способом.
Комментарий:
Кузов 4-й SJ 2016 рестайл. За 2 года небыло выявлено ни одной проблемы. С виду кроссовер а по управлению ощущения что на спортивной легковой, четко держит повороты и остро реагирует на руль при необходимости. Нет впечатления что едешь на тяжелой машине. Очень низкий расход бензина благодаря вариатору, при 2,0 л. атмосфера расход в среднем 6- 7 литров, в самую жесткую пробку Москвы выходит 10 литров. В мороз долго держит тепло в салоне и легко заводится в -32С (масло 5w30), быстро прогревается и двигатель и салон. Система Х-mode делает свое дело. На льду держится словно когтями все 4 колеса даже при выкл. VDC системе. Сразу при покупке у дилера был сделан антикор всего днища авто. По поводу обгона, ниже написали что тяжело идет от 100-ки, не могу с этим согласиться. Да вариатор с задержкой передачи крутящего но прет он очень душевно, разгоняется абсолютно легко без принуждения. Про 5000 оборотов в гору, простите это как и где надо ехать с такими оборотами? За все время эксплуатации выше 3500 оборотов ни разу не видел на приборке. Он легко прет на своих 1500-2000 в горку без проблем, а уж тем более при движении на инерции в гору вообще без натяга. Да и из сугробов выбирается без напряга. Что касается нового Forester 2019: не знаю кому как, но мне кажется ставить электронный ручник да на спортивном внедорожнике? зачем? В остальном он стал только лучше, особенно респект за улучшение рамы кузова.
+18