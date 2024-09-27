Самый надежный автомобиль в России снова в продаже: сколько он стоит

В РФ привезли новые кроссоверы Subaru Forester по цене от 3,7 млн рублей

Кроссовер Subaru Forester в начале весны признали самым надежным автомобилем в России. Автомобиль вернулся на российский рынок и подорожал. Так, если в марте он стоил от 3 200 000 рублей, то к концу сентября его минимальный ценник вырос до 3 700 000 рублей.

Subaru Forester

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За такую сумму новый Forester 2024 г. в. готова привезти под заказ компания из Новосибирска. Предлагается кроссовер с 2,0-литровым 150-сильным атмосферником, а в его комплектацию, судя по фото, будут входить двухцветный черно-коричневый кожаный салон, два дисплея на центральной консоли, климат-контроль и прочее.

Интерьер Subaru Forester

Дороже будет стоить праворульный кроссовер в спортивной версии STI Sport, оснащенный оппозитной 177-сильной «турбочетверкой» объемом 1,8 литра. Продавец из Новосибирска оценил его в 4 170 000 рублей.

В других городах Subaru Forester стоят еще дороже. Например, во Владивостоке и Красноярске за новый Forester просят от 4 200 000 рублей. Все эти автомобили оснащены 2,5-литровым 185-сильным атмосферником и богатым комплексом систем активной безопасности EyеSight.

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Источник: Автоновости дня