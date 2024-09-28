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Популярный надежный седан Toyota вернулся на российский рынок по цене Весты

К российским дилерам поступили седаны Toyota Corolla по цене от 1,9 млн рублей

Несмотря на прекращение официальных поставок Toyota в Россию, культовый седан Corolla вернулся на отечественный рынок. Однако теперь приобрести его можно только через альтернативные схемы, что отражается на цене.

Toyota Corolla
Toyota Corolla

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На одном из классифайдов выставлены на продажу Toyota Corolla по цене от 1 900 000 рублей. При этом, большинство предложений – это привычные для россиян седаны, а не хэтчбеки.

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Атмосферник, автомат, цена от 2,04 млн рублей – супер! А на чем сэкономили?

За минимальную сумму в 1 900 000 рублей компания из Владивостока предлагает Corolla с тканевым салоном, 1,5-литровым 121-сильным двигателем, светодиодной оптикой с датчиком света, медиасистемой с навигацией и голосовым управлением, климат-контролем, адаптивным круиз-контролем, камерой заднего вида, кнопочным запуском двигателя, люком в крыше и 15-дюймовыми литыми дисками.

Интерьер Toyota Corolla
Интерьер Toyota Corolla

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Сравнивая эту стоимость с ценами на российские автомобили, становится очевидным, что Corolla – это привлекательное предложение. К примеру, седан «Москвич 6» в базовой комплектации стоит минимум 2 200 000 рублей. Топовая LADA Vesta Techno с 122-сильным мотором и вариатором оценивается в 1 865 900 рублей, а в спортивном исполнении Sportline цена достигает 2 222 900 рублей.

Цены на другие версии Corolla существенно выше. В Санкт-Петербурге и Томске за версию со 116-сильным двигателем объемом 1,2 литра и вариатором просят минимум 2 350 000 рублей. В Анапе, Оренбурге и Воронеже седан со 121-сильным двигателем предлагают за 2 400 000 – 2 450 000 рублей. В Томске и Махачкале цены стартуют от 2 490 000 и 2 500 000 рублей соответственно.

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 5
28.09.2024
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota Corolla ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Corolla  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Салон, "лицо", "красный металлик специальный" цвет красивый...
Недостатки:
Для меня нет.
Комментарий:
Комплектация Комфорт, выпуск 2020 года, турецкая сборка. Купил за 1400. Навигатора нет - поставил на смартфон зеркало АА - сейчас выводится яндекс-навигатор, фотки, видео, тач-музыка на ГУ. На трассе Сортавала жму 150 на отдельных участках - сидит, как влитая на дорожном полотне. Повороты проходит на ура. Ветер боковой не чувствуется совсем. Заправляю ЭКТО-95 на Лукойле. Руль с так называемым электроприводом - можно пальцем крутить. Шумоизоляция ? Меня устраивает - я же еду, а не сплю в ней. Багажник - нам хватает.. И в магазин, и на природу..Кондиционер работает отлично. Подогрев стекол - тоже. Обзор в зеркалах - отличный. Подогрев сидений и руля - отличный. Расход топлива - общий 9. Соглашусь с автором ниже - авто не для понтов, а сел и поехал.. Я люблю свою Короллу !!! И да - мне 51 год. Стаж - 30 лет.
+9