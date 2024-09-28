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Самый надежный рамный внедорожник в мире снова появился в России: известна цена

Внедорожник Toyota 4Runner появился у российских дилеров по цене от 8 млн рублей

Внедорожники Toyota 4Runner олицетворяют надежность и отличные внедорожные качества. Не случайно эксперты в Америке называют эту модель одной из самых надежных в мире. И теперь эта легенда стала доступна российским автолюбителям.

Toyota 4Runner
Toyota 4Runner

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Атмосферник, автомат, цена от 2,04 млн рублей – супер! А на чем сэкономили?

Новый 4Runner 2023 года, завезенный в Россию под заказ, стоит от 7 944 000 рублей. За эти деньги покупатель сможет приобрести версию TRD Pro, которая выделяется прочным сварным багажником на крыше и усовершенствованной подвеской с 2,5-дюймовыми амортизаторами Fox и эксклюзивными пружинами TRD.

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Среди оснащения внедорожника присутствуют адаптивный круиз-контроль, многозонный климат-контроль, люк в крыше, подогрев передних сидений, бесключевой доступ с возможностью запуска двигателя кнопкой, мультимедийная система с навигацией и спутниковым радио, а также системы контроля давления в шинах и мониторинга «слепых» зон, премиум акустика и многие другие функции.

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Другой Toyota 4Runner в комплектации Limited уже предлагает частный продавец из Новосибирска. Внедорожник оснащен теми же опциями, а также подогревом руля и зеркал, памятью настроек водительского сидения, вентиляцией передних сидений и 20-дюймовыми дисками. В Санкт-Петербурге продается 4Runner за 11 490 000 рублей, цена обусловлена дополнительными опциями и индивидуальной комплектацией.

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 4
28.09.2024
Фото:Toyota
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