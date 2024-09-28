Названы модели Toyota, на которые ставились настоящие двигатели-миллионники

Эксперты составили список из моторов Toyota, способных пройти 1 млн километров

Toyota славится своими надежными автомобилями, а их двигатели часто называют «миллионниками», способными без проблем преодолеть миллион километров пробега. Однако это понятие достаточно размытое, и не стоит воспринимать его буквально.

1JZ-GTE 2.5

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На самом деле, двигатель-миллионник – это не официальный термин, а скорее народное название для моторов, зарекомендовавших себя как особенно долговечные.

Любой двигатель, независимо от марки и модели, может прослужить десятки лет, если его регулярно обслуживать, своевременно ремонтировать и заменять изношенные детали. После преодоления миллиона километров в двигателе могут быть заменены практически все элементы, вплоть до поршней и шатунов. Тогда такой двигатель сложно назвать надежным, ведь его долговечность – это результат многочисленных ремонтов, а не первоначальной прочности конструкции.

Важно учитывать не только пройденные километры, но и время работы двигателя в моточасах. Пробег в городских пробках, где двигатель работает на холостом ходу, не равен пробегу по загородной трассе, где он работает на высоких оборотах. Езда на загородных трассах с умеренными нагрузками продлевает жизнь двигателя. Пробки, частые переключения передач и агрессивный стиль вождения, наоборот, сокращают его ресурс.

Регулярная замена масла, фильтров и других расходных материалов, а также своевременный ремонт мелких неисправностей значительно увеличивают срок службы двигателя. А использование низкокачественного топлива может привести к быстрому износу двигателя.

Несмотря на сложности с определением «миллионника», некоторые модели Toyota двигателей зарекомендовали себя как особенно надежные. К ним относятся:

2.0L 3S-FE: Этот двигатель устанавливался на Corolla, Camry и другие модели Toyota. Считается одним из самых надежных двигателей в истории.

2.5 L 1JZ-GE и 3.0 L 2JZ-GE: настоящие легенды японского автопрома. Первым оснащались седаны Toyota Chaser , Cresta , Crown , Progres и семейство Mark II , в то время как более мощный 2JZ-GE ставили на модели Altezza , Aristo , двухдверки Soarer и Supra , а также на редкие седаны Origin

1UZ-FE по праву признан венцом надежности. Им оснащали старшие модификации моделей Aristo , Crown , Soarer , а также японские Toyota Celsior

Что касается дизельных моторов, удачной можно назвать серию двигателей 1HD. Изначально ставились на коммерческий транспорт, а впоследствии на Land Cruiser.

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Источник: Auto.mail.ru