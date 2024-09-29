#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГАИКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Все ерунда, переделывай! Как начинались кольцевые гонки в СССР (видео)
29 сентября
Все ерунда, переделывай! Как начинались кольцевые гонки в СССР (видео)
Вышел документальный фильм о Чемпионате СССР по...
Ferrari Purosangue Pugnator
29 сентября
Тюнеры решили замахнуться на Ferrari и выкатили сумасшедший проект
Ателье Mansory представило новый тюнинг-проект...
Интерьер Honda Pilot TrailSport
29 сентября
Стойкая подвеска, высокий клиренс, просторный салон – В РФ приехал новый «японец»
Honda Pilot в версии TrailSport предлагают в...

В России сокращаются запасы новых китайских автомобилей: в чем причина?

Дилеры РФ не накапливают запасы китайских авто на фоне ожидаемого падения спроса

Российский авторынок переживает бум китайских автомобилей. В августе 2024 года было продано рекордное количество машин из Поднебесной – 90 тысяч единиц. Однако, несмотря на высокую популярность, дилеры не спешат увеличивать свои запасы, что может быть тревожным сигналом для дальнейшего развития китайского автобизнеса в России.

Почитать еще: А вы знали? Мотор имеет право не завестись уже при 20-градусном морозе

Атмосферник, автомат, цена от 2,04 млн рублей – супер! А на чем сэкономили?

К концу сентября количество китайских автомобилей на складах дилеров сократилось до 80 тысяч единиц, что значительно меньше февральского максимума в 94 тысячи. Вячеслав Михайлов, директор департамента по развитию бизнеса «Газпромбанк Лизинга», объясняет это опасениями дилеров в связи с ожидаемым падением спроса в ноябре-декабре.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Причиной прогнозируемого спада спроса является повышение утильсбора, которое неизбежно повлечет за собой рост цен на новые автомобили.

Эксперты «Автостата» подтверждают, что запасы китайских автомобилей действительно снижаются. Даниил Шкурыгин, директор по развитию и продажам «Авто.ру Бизнес», также утверждает, что дилеры не спешат пополнять свои складские запасы.

Однако, существует и другая версия, которая может пролить свет на ситуацию. Автомобильный эксперт Олег Мосеев считает, что дилеры осознали несправедливость условий сотрудничества с китайскими производителями, которое он называет односторонним. По его мнению, дилеры больше не хотят быть заложниками ситуации, когда они рискуют собственными финансами, не получая при этом должной поддержки со стороны китайских автопроизводителей.

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Важно отметить, что ситуация на рынке развивается динамично, и прогнозировать ее дальнейшее развитие сложно. Однако, можно с уверенностью сказать, что китайские автомобили пришли в Россию, чтобы остаться, и будут продолжать конкурировать с другими марками на российском рынке.

Источник: Коммерсантъ

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 9
29.09.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0