В России сокращаются запасы новых китайских автомобилей: в чем причина?

Дилеры РФ не накапливают запасы китайских авто на фоне ожидаемого падения спроса

Российский авторынок переживает бум китайских автомобилей. В августе 2024 года было продано рекордное количество машин из Поднебесной – 90 тысяч единиц. Однако, несмотря на высокую популярность, дилеры не спешат увеличивать свои запасы, что может быть тревожным сигналом для дальнейшего развития китайского автобизнеса в России.

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К концу сентября количество китайских автомобилей на складах дилеров сократилось до 80 тысяч единиц, что значительно меньше февральского максимума в 94 тысячи. Вячеслав Михайлов, директор департамента по развитию бизнеса «Газпромбанк Лизинга», объясняет это опасениями дилеров в связи с ожидаемым падением спроса в ноябре-декабре.

Причиной прогнозируемого спада спроса является повышение утильсбора, которое неизбежно повлечет за собой рост цен на новые автомобили.

Эксперты «Автостата» подтверждают, что запасы китайских автомобилей действительно снижаются. Даниил Шкурыгин, директор по развитию и продажам «Авто.ру Бизнес», также утверждает, что дилеры не спешат пополнять свои складские запасы.

Однако, существует и другая версия, которая может пролить свет на ситуацию. Автомобильный эксперт Олег Мосеев считает, что дилеры осознали несправедливость условий сотрудничества с китайскими производителями, которое он называет односторонним. По его мнению, дилеры больше не хотят быть заложниками ситуации, когда они рискуют собственными финансами, не получая при этом должной поддержки со стороны китайских автопроизводителей.

Важно отметить, что ситуация на рынке развивается динамично, и прогнозировать ее дальнейшее развитие сложно. Однако, можно с уверенностью сказать, что китайские автомобили пришли в Россию, чтобы остаться, и будут продолжать конкурировать с другими марками на российском рынке.

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Источник: Коммерсантъ