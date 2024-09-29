Власти США запретят ввозить из Китая даже автомобили собственных марок

В США запретят ввозить Lincoln и Buick, произведенные в Китае

В США назревает политический кризис, который может отразиться на авторынке. Министерство торговли США подтвердило агентству Reuters, что вскоре вступят в силу новые правила, запрещающие импорт автомобилей из Китая. Это означает, что популярные модели Lincoln и Buick, собираемые в Поднебесной, могут исчезнуть с американского рынка.

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Закон, направленный на борьбу с китайским оборудованием и программным обеспечением, коснется всех автопроизводителей, независимо от их национальности. Глава управления информационно-коммуникационных технологий Министерства торговли США Лиз Кэннон прямо заявила, что под запрет попадет любое транспортное средство, произведенное в Китае и проданное в США.

Buick Envision

Ford и General Motors, осознавая серьезность ситуации, уже начали думать о переносе сборочных конвейеров для американского рынка из Китая. В США опасаются, что китайские компании могут использовать технологию производства для сбора информации о своих гражданах.

Несмотря на то, что в заявлении Министерства торговли модели автомобилей не назывались, понятно, что речь идет о кроссоверах Buick Envision и Lincoln Nautilus. Обе модели являются бестселлерами своих брендов. За первые шесть месяцев 2024 года General Motors продал около 22 тысяч Envision, а Ford – около 17,5 тысяч Nautilus.

Лиз Кэннон не исключила возможность получения «специального разрешения» для продолжения продаж, но пока это остается под вопросом.

Lincoln Nautilus

Ситуация затрагивает и шведские компании Volvo и Polestar, которые также производят автомобили в Китае для американского рынка. Власти США подчеркнули, что ведут переговоры с шведскими производителями о минимизации рисков. Из заявления Volvo следует, что решение о запрете еще не принято, и стороны ищут компромисс.

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Источник: Reuters