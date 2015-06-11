Битвы «близнецов»: как Lada Granta и Datsun on-DO делят российский рынок

Новые модели Datsun и кроссовер Nissan Terrano стали пионерами в развитии бейдж-инжиниринга на российском рынке. Они набирают все большую популярность у покупателей, тем самым подрывая спрос на своих «доноров»: Lada Granta и Renault Duster стали сбавлять обороты. Разберемся в этом парадоксе.

Datsun_on_do Datsun on-DO

Datsun on-DO

Lada с японским ДНК

Материалы по теме От «копейки» до «Гранты»: бестселлеры российского авторынка

Позиции Lada Granta, которая практически сразу с момента выхода на рынок стала самой продаваемой моделью в России, в последнее время несколько пошатнулись. Только с ноября прошлого года, когда впервые в истории российского авторынка бестселлером месяца стала иномарка (эта почетная участь, напомним, выпала Kia Rio), «бюджетник» АВТОВАЗа уже трижды уступал верхнюю строчку автомобильного хит-парада, в том числе Hyundai Solaris. На фоне общего падения спроса на автомобили в России продажи Lada Granta отчасти «подкосило» появление на рынке нового седана Datsun on-DO, который построен на вазовской платформе Granta/Kalina да и выпускается на том же конвейере. Так, за пять месяцев 2015 года реализация седанов on-DO составила около 12 тыс. автомобилей, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса. Lada Granta за тот же период разошлась в количестве 49,5 тыс. экземпляров (включая лифтбеки) против 58,5 тыс. машин годом ранее.

«Бренд Lada уже имеет сложившуюся аудиторию и постоянных клиентов, частично эти люди сейчас могут менять свои автомобили на Datsun», — считает директор по продажам дивизионов «Премиум» и «ЭЛА» ГК «АвтоСпецЦентр» Александр Зиновьев. По его словам, целесообразность выпуска моделей Datsun заключается в том, чтобы дать потребителю качественный и, самое главное, доступный автомобиль, способный конкурировать с брендами в низком ценовом диапазоне.

Между тем набирает популярность и хэтчбек Datsun mi-DO, который поступил в продажу в феврале этого года и по состоянию на конец мая нашел около 3,3 тыс. покупателей. Эта модель, как известно, является «близнецом» хэтчбека Lada Kalina.