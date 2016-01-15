Итоги продаж автомобилей в США в 2015 году: прощай, топливная экономичность

На волне роста американской экономики и почти двукратного падения цен на топливо продажи автомобилей в США в 2015 году выросли на 5,8% по сравнению с 2014 годом. Тройку моделей-бестселлеров составили рамные пикапы с мощными бензиновыми моторами.

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В 2015 году в Америке было продано 17 473 320 легковых автомобилей и вседорожников, причем основной спрос пришелся именно на модели сегмента SUV — пикапы и кроссоверы. Траки заняли первые три места в общем рейтинге продаж, лидером в очередной раз стал Ford F-Series. Он, вопреки прогнозам некоторых экспертов, не потерял популярность из-за перехода на алюминиевый кузов, который дороже в ремонте, чем стальной, — американского покупателя это обстоятельство от модели не отпугнуло.

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Марка Ford также заняла первое место в рейтинге самых продаваемых в Америке брендов. Любопытно попадание в первую десятку Subaru, для которой девятая позиция при скудной модельной линейке результат более чем выдающийся. Североамериканский рынок для японской марки сейчас является ключевым, ее менеджеры намерены наращивать здесь присутствие и в среднесрочной перспективе предложат американцам большой 7-местный кроссовер, который должен стать успешнее, чем провальная Tribeca.

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В сегменте массовых легковых моделей лидируют «японцы», оккупировавшие пять первых позиций в списке бестселлеров. Американский Ford Fusion смог пробраться лишь на шестое место. Еще одна американская модель в первой десятке — это компактный Chevrolet Cruze, но за год его продажи упали на 17%, так что по итогам продаж 2016 года он рискует вылететь из списка бестселлеров.

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При покупке кроссоверов американцы, как правило, отдают предпочтение компактным моделям, однако в первую десятку попали и три среднеразмерных паркетника — Chevrolet Equinox, Ford Explorer и Jeep Grand Cherokee. Интересно, что на восьмой позиции оказался рамный «проходимец» Jeep Wrangler, который за пределами США считается экзотической нишевой моделью. У себя на родине он нашел в прошлом году более 200 тыс. покупателей, несмотря на тесноту в салоне и не самую лучшую управляемость.

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Тройка лидеров в сегменте пикапов повторяет таковую в общем зачете. Несмотря на бешеную популярность траков, модели данного типа есть далеко не у всех представленных на американском рынке производителей. Дело в том, что потеснить на грузовом олимпе местные бренды почти невозможно, потому и пытаться особо никто не хочет. Показателен пример марки Nissan, в арсенале которой есть два вполне удачных по своим потребительским качествам пикапа — Frontier и Titan, но местная публика их не жалует: обе модели в 2015 году показали отрицательную динамику продаж. Тем не менее в сегменте пикапов хочет вновь попытать удачу марка Honda и впервые — Hyundai. Свой пикап появится в 2018 году и у марки Jeep, но ему стабильный спрос гарантирован заранее.

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В люксовом сегменте бал правят «немцы» — Mercedes-Benz и BMW, а вот третий член большой немецкой тройки, марка Audi, смогла добраться лишь до пятой позиции — далеко не все американцы считают ее премиальной, несмотря на более чем достойный технический уровень. Конструктивно более простые модели Buick пока успешнее, хотя их продажи по сравнению с прошлым годом немножко просели, но положение должен поправить экспортируемый из Китая кроссовер Envision.

В десятку сильнейших пробрались и три японских премиум-бренда — Lexus, Acura и Infiniti, занявшие третье, шестое и восьмое места соответственно, но лучшую динамику роста показала именно люксовая марка фирмы Nissan — прирост в 13,8% по сравнению с предыдущим годом.

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На «зеленом» фланге американского рынка полнейшее уныние. Продажи гибридов и их plug-in сородичей валились в течение всего года — поглядите на списки бестселлеров: у всех представленных в них моделей отрицательная динамика спроса, за исключением имиджевых BMW i8 и Porsche Cayenne S E-Hybrid, но их продажи на общем фоне исчезающее малы.

Наиболее драматическое падение показала plug-in версия Toyota Prius (-68,4%) — неудивительно, что новое поколение Приуса вышло на рынок без подключаемой к розетке модификации.

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Сегмент электромобилей по итогам года вырос на 6,6%, но эту положительную «дельту» дала исключительно фирма Tesla Motors, чья продукция сейчас находится на пике моды и как следствие — спроса. Результат BMW i3 можно не принимать в расчет, так как производитель напрочь отказывается оглашать данные по продажам модификаций, а потому невозможно сказать, за счет чего вырос спрос на эту модель, ведь i3 доступна потребителю и как электромобиль, и как plug-in гибрид.

Бывший когда-то лидером сегмента Nissan Leaf стремительно теряет популярность: продажи упали на 42,8%. Зато аналитики дают хороший прогноз по новинке GM — субкомпактному электрокару Chevrolet Bolt, который в состоянии проехать 320 км на одной зарядке.

Совершенно не интересует американцев находящийся на десятой позиции Ford Focus EV, но фордовцы более не намерены прозябать в числе электрических аутсайдеров и к 2020 году представят 13 новых электрокаров — на их разработку компания выделила 4,5 млрд долларов.

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В 2016 году большинство экономистов и отраслевых экспертов прочат американскому рынку дальнейший рост в пределах 5–10%. Этому будут способствовать те же факторы, что привели к увеличению продаж автомобилей в 2015 году: дешевая нефть и позитивный тренд в экономике, связанный с бегством капитала с развивающихся рынков в более-менее стабильную американскую гавань с ее надежным долларом. Экологический скандал вокруг марки Volkswagen приведет к практически полному исчезновению с американского рынка сегмента дизельных машин: в 2015 году он упал на 12,2%, до 150 тыс. на всю огромную страну. Гибридный сегмент продолжит коллапсировать ровно до той поры, пока цены на бензин вновь не поползут вверх, чего в среднесрочной перспективе (в ближайшие два года) никто не ждет.