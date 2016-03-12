Тестируем шины Continental SportContact 6 для спорткаров

SportContact 6 — топ-модель летней линейки Continental, сменившая шину с индексом 5P. Кирилл Милешкин познакомился с новинкой на гоночной трассе.

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Открытая в 2012 году гоночная трасса Bilster Berg — единственная в Германии, построенная на частные средства. Известна она пока немногим. Я о ней тоже узнал лишь после того, как меня пригласили в это уютное местечко для знакомства с шиной SportContact 6 — топ-моделью континенталевской летней линейки.

Тестовые автомобили подобрались соответствующие. Самый скромный — 300‑сильный Volkswagen Golf R. Носиться по треку на полноприводном горячем хэтчбеке, обутом в новенькие покрышки класса Ultra High Performance (в вольном переводе — «круче некуда»), конечно, интересно. Но попробуй-ка доведи такие шины до предела! А как иначе понять, на что они способны? Нам повезло: ливший весь день дождь чуть ухудшил «держак». Но и за мокрый асфальт шины SportContact 6 цеплялись с фантастическим упорством.

С намного бóльшим интересом я устремился к трем купе Porsche Cayman, обутым в разную «резину». От прямого сравнения с шинами-конкурентами или хотя бы с покрышками предыдущего поколения континенталевцы отказались, поэтому двум Кайманам ссудили безымянные опытные шины, рожденные в процессе разработки модели SportContact 6. Первый комплект не был целенаправленно заточен под «мокрую» езду, отсюда и результат: размазанные реакции и плавный, но ранний сход с траектории. Следующий Cayman, на других экспериментальных шинах, дал понять, что дождя не боится: держал дугу увереннее. Однако потеря сцепления происходила заметно резче, к чему водитель не всегда готов. А вот Cayman на шинах SportContact 6 оказался на высоте: я проходил виражи на заведомо более высоких скоростях и при этом еще оставался запасец по «зацепу».

Шины Continental SportContact 6 — обувка для очень мощных машин. Минимальный типоразмер — 225/35 ZR19, а топовый имеет посадочный диаметр 23 дюйма! Впрочем, «девятнадцатые» колеса впору некоторым акселератам гольф-класса, так что даже в России эти шины окажутся востребованными. Купить их можно будет не раньше чем летом. Предварительная цена — от 14 900 рублей за штуку.

РАССТАВИМ АКЦЕНТЫ

Шина SportContact 6 пришла на смену модели с индексом 5P. Инженеры cделали упор на сцепление с дорогой и управляемость. Для улучшения «зацепа» вновь применен фирменный состав Black Chili: его компоненты облегчают прогрев шины, а наночастицы добавляют резине эластичности, тем самым увеличивая пятно контакта.

Точность реакций при скоростном рулении обеспечивают в числе прочего асимметричные ребра центральных дорожек протектора: прямоугольные по внутренней стороне и скошенные по внешней, в зоне большей нагрузки. Кроме того, шашки на внешней стороне шины частично соединены и «поддерживают» друг друга в быстрых поворотах.

Прочность покрышки на скоростях до 350 км/ч обеспечивает специально разработанный материал Aralon350, сплетенный из нитей арамидного волокна и нейлона.

Фото: Continental