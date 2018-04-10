Разрешено ли возить десятилетнего ребенка на переднем сиденье с адаптером; имеет ли право инспектор оштрафовать за отсутствие распечатки полиса ОСАГО, оформленного через интернет, и остановить для проверки документов управляющего снегоходом; что нужно, чтобы поменять водительские права в МФЦ; законна ли «нанопленка» на фарах; почему суд не признал водителя виновным в ДТП, но постановил оплатить лечение пострадавшего виновника?

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Михаил Черников.

НА ДЕТЯХ НЕ ЭКОНОМЯТ

Можно ли теперь возить десятилетнего ребенка на переднем сиденье с адаптером Фэст?

Н. Н. ЁЛКИН, Московская область

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В соответствии с пунктом 22.9 Правил дорожного движения перевозка детей в возрасте от семи до одиннадцати лет (включительно) на переднем сиденье легкового автомобиля должна осуществляться только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих росту и весу ребенка. Требования к ним установлены правилами ЕЭК ООН № 44/04 «Единообразные предписания, касающиеся удерживающих устройств для детей, находящихся в механических транспортных средствах».

Под детской удерживающей системой (устройством) понимается «совокупность элементов, которая может включать комплект лямок или гибких компонентов с пряжками, устройства регулировки и крепления и в некоторых случаях такое дополнительное устройство, как детская люлька, съемное детское кресло, дополнительное сиденье и/или противоударный экран, который может быть прикреплен к кузову механического транспортного средства». Данное определение, а также комплекс обязательных требований, содержащихся в Правилах ЕЭК ООН № 44/04, не позволяют относить упомянутый вами адаптер ремня безопасности и ему подобные к детским удерживающим системам (устройствам).

БУМАЖНЫЙ ПОЛИС

Остановил инспектор ДПС и потребовал предъявить полис ОСАГО. Я сказал, что полис у меня электронный и даже показал его на экране планшета. Однако инспектора это не удовлетворило. Проверить по базе он тоже отказался, сказав, что у него нет доступа к интернету. В итоге выписал штраф за отсутствие полиса. Прав ли инспектор? И если нет, как поступать в такой ситуации?

САВЧЕНКО, Томская область

Инспектор прав. Согласно статье 32 федерального закона от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» водитель обязан иметь при себе страховой полис или распечатанную на бумаге информацию о заключении договора ОСАГО в виде электронного документа и передавать его для проверки сотрудникам полиции. За невыполнение этого требования водителю сделают предупреждение или оштрафуют его на 500 рублей (часть 2 статьи 12.3 КоАП РФ). Вам следует распечатать полис и возить его с собой.

НАНОПЛЕНКА ПРОТИВ ГРЯЗИ

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Сосед по гаражу предлагает наклеить на номерные знаки и фары «нанопленку», к которой якобы грязь не прилипает, а потому, мол, зимой эти элементы всегда будут чистыми. Как ГАИ смотрит на такое усовершенствование?

РОБЕРТ ГОЛЬЦ, Москва

Крайне отрицательно. Технический регламент Таможенного союза (приложение № 8) не разрешает закрывать государственный регистрационный знак какими-либо материалами. Нарушителю этого требования сделают предупреждение или оштрафуют его на 500 рублей (часть 1 статьи 12.2 КоАП РФ). Если же пленка будет препятствовать идентификации знаков, водителю грозит штраф 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев — в соответствии с частью 2 той же статьи.

ГДЕ ПОМЕНЯТЬ ПРАВА?

Что нужно, чтобы поменять в МФЦ водительское удостоверение с истекшим сроком? В чем отличия от обмена в ГАИ?

И. КОВАЛЕВСКИЙ, Московская область

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Требования к заявителям при выдаче российского национального водительского удостоверения взамен ранее выданного, предъявляемые в подразделении Госавтоинспекции и в многофункциональном центре оказания государственных и муниципальных услуг, абсолютно идентичны.

В соответствии с Административным регламентом МВД России по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений, утвержденным приказом МВД России от 20 октября 2015 года № 995, в ГИБДД или МФЦ необходимо представить (1) заявление, (2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, (3) медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у водителя медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами, а также (4) обмениваемое российское водительское удостоверение (при его наличии). Основное различие — в продолжительности оказания услуги. При обращении непосредственно в Госавтоинспекцию срок выдачи водительского удостоверения не должен превышать одного часа, а при обращении в МФЦ — 15 рабочих дней.

СНЕГОХОД НА ДОРОГЕ

Имеют ли право инспекторы ГИБДД останавливать для проверки документов снегоходы? Какие санкции к водителям могут применить?

МИХАИЛ, Пермский край

Хотел бы обратить ваше внимание на то, что снегоходы не предназначены для движения по дорогам общего пользования. Разве что в порядке исключения, если отсутствует другая возможность передвижения. В этом случае снегоход и его водитель становятся участниками дорожного движения. Сотрудник полиции вправе проверить у водителя документы, дающие право управлять снегоходом, а также соответствующие регистрационные документы (в случае, если снегоход подлежит государственной регистрации). Ответственность за нарушение требований установленных правил движения регламентируется главой 12 КоАП РФ, положения которой распространяются как на автомототранспорт, так и на другие транспортные средства, на управление которыми предоставляется специальное право.

НЕВИНОВНЫЙ ТОЖЕ ПЛАТИТ

Мне под колёса съехал с горки 12‑летний мальчик на санках. В результате у него множественный перелом ноги. Суд признал меня невиновной, однако обязал оплатить сложное и довольно дорогостоящее лечение. Не могу уловить логику.

ЕЛЕНА, Саратовская область

Таковы особенности действия Гражданского кодекса, наделяющего особым статусом деятельность, связанную с повышенной опасностью, к которой, в частности, относится и использование транспортных средств. Статья 1079 ГК РФ возлагает на владельцев источников повышенной опасности обязанность возместить вред, причиненный таким источником, если они не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.

Фото: АГН «Москва», ИТАР-ТАСС/Интерпресс/Сергей Коньков, depositphotos