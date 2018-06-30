Как надо управлять машиной. Урок 5. Объезд ямы

Внезапно заметив яму, категорически нельзя пытаться остановить автомобиль! Резкий удар по педали тормоза в данной ситуации может разрушить подвеску или колесо.
Необходимо резко дернуть рулем в сторону ямы.
В этот момент масса автомобиля будет смещаться на противоположную сторону. Автомобиль приподнимет правый или левый бок, что разгрузит элементы подвески и позволит избежать тяжелых последствий при наезде на яму.
В свое время проводились исследования, которые продемонстрировали, что водитель автомобиля на скорости 40 км/ч, используя такой прием, может «безнаказанно» проехать открытый канализационный люк.
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