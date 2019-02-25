Можно ли получить реальный срок за трагическую смерть, к которой ты впрямую не имеешь отношения? Ирина никого не сбивала и ни в кого не въезжала. Однако суд посчитал, что она виновна в гибели человека на дороге. Читайте обстоятельства дела и учитесь на чужих ошибках.

Рассказывает адвокат Сергей Радько:

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Ко мне обратилась девушка, которую приговорили к трем годам лишения свободы по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»). С Ириной произошел абсурдный, но, к сожалению, не единичный для российской судебной практики случай.

Хотел проскочить

События разворачивались несколько лет назад в Астрахани. Проигнорировав знак «уступи дорогу», моя подопечная выехала на четырехсторонний перекресток на своей Mazda CX-5 (по просьбе адвоката марки и модели авто изменены. — Прим. ЗР). В этот момент она увидела, что слева в нее несется Audi A8, водитель автомобиля тоже нарушил правила, поскольку поехал не направо, как предписывает дорожный знак, а прямо. Скорее всего, молодой человек не хотел стоять в пробке в левом ряду и решил всех объехать. Это решение обошлось ему очень дорого: увидев перед собой Мазду, водитель резко затормозил и выкрутил руль влево, чтобы уйти от столкновения, после чего вылетел на тротуар, где в тот момент шла студентка. От полученных травм девушка скончалась. Моя подопечная с места происшествия уехала. Ирина посчитала, что раз аварии не было, то она не имеет отношения к происшествию.

По большому счету моя клиентка рассуждала верно. Согласно определению в Правилах дорожного движения, ДТП — это событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб. В нашем случае контакта между автомобилями не было — следовательно, не было и аварии. Однако эксперт, проводивший автотехническую экспертизу, посчитал иначе. Он усмотрел прямую причинно-следственную связь между действиями Ирины и ДТП, которое совершил водитель Audi. Иными словами, если бы девушка не выехала на перекресток, второму участнику не пришлось бы принимать экстренные меры для ухода от столкновения.

Приговор и компенсация

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На мой взгляд, водитель Audi избрал неправильную линию поведения в опасной ситуации. Он мог не гнать в темное время суток по узкому перекрестку и мог повернуть направо, как и предписывает дорожный знак. В крайнем случае, можно было въехать в автомобиль Ирины. Тогда пострадало бы железо, но люди остались целы. Однако рассуждения, не подкрепленные видеозаписью и показаниями очевидцев, не представляют ценности для суда. Видеорегистратора в авто моей подзащитной не было, на руках имелись только фото, которые были сделаны на перекрестке уже после аварии. Этого оказалось недостаточно, чтобы доказать невиновность Ирины.

В итоге Кировский районный суд Астрахани приговорил мою доверительницу к трем годам колонии с лишением права управлять транспортным средством на три года. Помимо этого ее обязали компенсировать моральный вред родственникам погибшей в размере двух млн рублей — впечатляющая по региональным меркам сумма, которую Ирина выплачивает до сих пор. Отбыв в местах заключения половину срока, девушка вышла на свободу. Неотбытая часть наказания была заменена ограничением свободы. Узнав об этом, близкие погибшей были возмущены и даже подали апелляционную жалобу, однако ее оставили без удовлетворения. Примечательно, что водитель Audi, который по факту и наехал на студентку, получил только два с половиной года колонии. Ходили слухи, что он сын судьи местного арбитража, но я не знаю, могло ли это обстоятельство как-то повлиять на срок лишения свободы.

Юридический абсурд

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Решение суда назначить моей доверительнице наказание в виде реального тюремного срока противоречит одному из основополагающих принципов права — презумпции невиновности. Сомнения относительно вины Ирины были истолкованы против нее, а обвинение и приговор строились только на предположениях. Об этом я неоднократно писал в жалобах, в том числе и в Верховный суд РФ. Я также обращал внимание на другой важный момент: назначив девушке наказание по ч. 3 ст. 264 УК РФ, суды первой и второй инстанции фактически признали Ирину и водителя Audi виновными в совместном причинении смерти пешеходу. То есть их осудили как соучастников преступления. По моему мнению, это юридический абсурд, поскольку причинение смерти по неосторожности соучастия не предполагает. К сожалению, довести эти доводы до суда нам так и не удалось. Он оставил наказание без изменений. Нам оставалось только смириться — других ходов у нас нет. Такие ситуации происходят не часто, но встречаются.

Ирина по-прежнему живет в Астрахани и работает менеджером. Срок наказания еще не истек, поэтому она не вправе выезжать за пределы города и периодически обязана отмечаться в местном отделении Уголовно-исполнительной инспекции. Девушка постепенно возвращается к нормальной жизни. Если, конечно, таковой можно назвать жизнь с пониманием того, что тебя обвинили в смерти человека, которого ты и пальцем не тронул.

Имейте в виду:

Конечно, вы сотню раз слышали, что за рулем надо быть предельно внимательным. Держите сто первый — так оно и есть. Как выясняется, участником аварии можно стать, даже если прямого столкновения между машинами не было. Согласитесь, куда проще почаще смотреть по сторонам, чем потом отбиваться от обвинений в суде.

Видеорегистратор — это главный вещдок в спорной ситуации. Так что не поленитесь установить его в машине. Запись позволит объективно установить виновника ДТП, а также то, насколько оправданными были действия водителей.

Не стоит покидать место ДТП, даже если ваше авто не зацепили. Как минимум вы сможете дать пояснения по поводу случившегося инспекторам ГИБДД, а как максимум — оказать первую помощь пострадавшим. Кроме того, запишите контакты нескольких очевидцев. Чаще всего после аварии вокруг собирается много зевак, но когда дело доходит до суда, свидетелей, как правило, не находится.

Все, что нужно знать водителю о ПДД и юридических аспектах автомобильной жизни, вы найдете в Парке документов «За рулем».