Захватить и переделать: как фашистские танки служили в Красной армии

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Красная армия оказалась для вермахта весьма серьезным противником — план «Барбаросса» стал трещать по швам уже в первые дни войны. Тогда же, в самом конце июня, появились и первые, пока что единичные трофеи — в том числе танки. Как правило, они тут же, если позволяло состояние и обеспеченность топливом и боеприпасами, пускались в бой. На что-то более серьезное в тяжелейшей обстановке первых месяцев войны не было ни ресурсов, ни времени.
Все изменилось после успешного контрудара под Москвой. Части вермахта еще не попали в крупный котел, но блицкриг — первый раз за всю историю — был остановлен. На ряде участков немцы были вынуждены спешно отойти, чтобы не попасть в окружение. При этом зачастую бросалась техника, мешавшая быстро двигаться. С этого периода «горшочек и заварил», то есть у Красной армии стали более-менее массово появляться немецкие трофеи. Через год после Москвы случился Сталинград, где в котел попала целая полевая армия. Это значило — еще больше трофеев.
После Курской битвы противник практически полностью перешел к стратегической обороне. Теперь, если во время успешного наступления РККА у немцев что-то ломалось или застревало, оно автоматически попадало к русским. На количество трофеев влияло обилие новых и новых котлов, доходящих порой до гигантских размеров, — так, успех операции «Багратион» обвалил целую группу армий «Центр». И, конечно, принес Красной армии прорву ценного военного имущества.
В таком плачевном состоянии трофеи зачастую попадали в руки советских солдат. Сталинград, 1942 год (waralbum.ru)
В таком плачевном состоянии трофеи зачастую попадали в руки советских солдат. Сталинград, 1942 год (waralbum.ru)
Что делать с трофеями?
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Еще со времен битвы за Москву в РККА создали отдел эвакуации и сбора трофеев. Львиная их доля попадала к нам в далеко не идеальном состоянии. Повреждения в бою, намеренная порча бывшими владельцами, естественная убыль моторесурса, в конце концов. Требовался ремонт и техническое обслуживание.
Трофейные машины централизованно отправлялись на рембазы в тылу, где проводили полагающиеся работы. Часто немецкие танки надо было довооружить и доукомплектовать. Ведь противник, не имея времени и возможности полностью вывести из строя свою технику, как минимум снимал оптику и вооружение.
Темпы по восстановлению техники, увы, были невысокие — во многих случаях заказы на «трофеи» спускались в дополнение к основным, по которым работы и так хватало. Например, за 1942 год на всю РККА удалось отремонтировать сотню немецких танков и бронетранспортеров. Правда, это было только начало.
Красноармейцы на трофейном Pz-III, июль 1943 (waralbum.ru)
Красноармейцы на трофейном Pz-III, июль 1943 (waralbum.ru)
К слову, не стеснялись тащить в тыл и совсем уж металлолом — снабжение огромных армий требовало огромного количества поездов. Чтобы не идти обратно порожняком, можно было нагрузить их трофеями. Тем более что в дело можно было пустить почти все — непригодные к восстановлению машины шли в переплавку. Использовались даже резиновые бандажи танковых катков — они пошли на буфера балансиров для «тридцатьчетверок». Иными словами, у Красной армии почти ничего не пропадало.
Гибридная техника
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К делу пытались приспособить и морально устаревающие танки. В этом деле наши предки не стеснялись учиться у тех же немцев — те тоже получили немало трофеев во время битвы за Францию. И массово переделывали бывшие французские танки в самоходки. Тут башню сняли, здесь отрезали, рубку наварили, поставили пушку помощнее — и, вуаля, изделие готово, может приносить пользу.
Одним из характерных примеров была СГ-122 — самоходка для стрельбы как прямой наводкой, так и с открытых позиций. Получили ее, скрестив советскую 122-миллиметровую гаубицу и трофейную самоходку StuG-III. При это пришлось увеличить рубку. А также учесть задымление внутренних пространств пороховыми газами от более мощного орудия. Проблему решили с помощью своеобразной системы подачи воздуха в виде противогазов и шлангов, которые вели наружу.
Всего изготовили 26 таких машин. Планировали и более широкое производство, но не сложилось. Учитывая ограниченное количество трофейных StuG-III, решили, что овчинка не стоит выделки — проще чинить их и отправлять на фронт. Или в учебные части — тоже привычный пункт назначения для трофейной техники.
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Советские танкисты позируют на фоне трофейного танка Pz-IV (visualrian.ru)
Советские танкисты позируют на фоне трофейного танка Pz-IV (visualrian.ru)
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Выставка трофейной техники в Парке Горького (waralbum.ru)
Выставка трофейной техники в Парке Горького (waralbum.ru)
Еще одной самоходкой на базе Pz-III/StuG-III была Су-76и. Машину восстанавливали примерно так же, только пушку ставили поменьше — 76-миллиметровую, от танка Т-34. Успели изготовить две сотни машин. Воевать им пришлось недолго. Часть таких машин даже попала обратно к немцам — тоже в виде трофеев.
Трофеи в бою
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Трофейная техника была хороша не только тем, что умела стрелять и ездить. Сам факт наличия немецкого танка открывал просторы для хитрых тактических решений. Например, трофейную «трешку» можно было пустить впереди основных сил — и немцы нередко беспрепятственно пропускали ее в глубину своих позиций, где та наводила шороху. Но даже без наличия «хитрого плана» внешний облик мог приносить результаты — завидев знакомые очертания, немцы часто медлили с открытием огня.
Это, правда, несло в себе обратный риск — возможность попасть под обстрел своими. Поэтому когда трофейные танки действовали в одной группе с обычными «тридцатьчетверками», им запрещалось пропадать из виду. Ведь свои могли, не разобравшись, нашпиговать их бронебойными снарядами при возвращении.
Группа трофейных «Пантер», Польша, 1944 год (photo.rgakfd.ru)
Группа трофейных «Пантер», Польша, 1944 год (photo.rgakfd.ru)
Использовали в РККА и знаменитые «Тигры» с «Пантерами». Делать это, правда, получалось реже — новые немецкие танки были техникой сложной и капризной. Способов их случайно сломать была масса. Но, когда эти грозные машины удавалось освоить, эффект был ощутимый. Жертвами трофейных «кошек» зачастую становились их расслабившиеся при виде «своих» сородичи. Как, например, в случае с захваченной под Житомиром «Пантерой», которая в январе 1944-го сумела подбить «Тигр».
Военный историк Евгений Белаш
Военный историк Евгений Белаш
Комментарий эксперта
Уже в 1943 году исправных трофеев хватило на вооружение целой танковой бригады — 213-й. Она получила 35 трофейных танков Pz-III, 11 танков Pz-IV и всего 4 наших Т-34. И воевала неплохо — регулярно прорывая немецкую оборону немецкими же танками. По итогам боев зимы 1943–1944 годов бригаде даже вручили Красное знамя. Правда, однажды свои же штурмовики Ил-2 привычно обстреляли знакомые машины. К счастью, танкисты отделались двумя ранеными.
С точки зрения удобства техники наш опытный ветеран, а позже испытатель бронетехники Рэм Уланов ругал трофейную «четверку» за прожорливость, жар и вой от мотора и коробки передач. Отечественная Су-76 в этом отношении была куда удобнее.
А в апреле 1945 года отдельная группа трофейных танков из «четверок» и самоходок Су-76 носилась по горным дорогам Чехии, подавляла пулеметы, минометы, дуэлировала с немецкими самоходками, а одну даже загнала в скальный тупик и захватила исправной. Командование очень хвалило танкистов, воюющих на трофейных машинах.