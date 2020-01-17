Захватить и переделать: как фашистские танки служили в Красной армии

Еще со времен битвы за Москву в нашей армии создали отдел эвакуации и сбора трофеев.

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Красная армия оказалась для вермахта весьма серьезным противником — план «Барбаросса» стал трещать по швам уже в первые дни войны. Тогда же, в самом конце июня, появились и первые, пока что единичные трофеи — в том числе танки. Как правило, они тут же, если позволяло состояние и обеспеченность топливом и боеприпасами, пускались в бой. На что-то более серьезное в тяжелейшей обстановке первых месяцев войны не было ни ресурсов, ни времени.

Все изменилось после успешного контрудара под Москвой. Части вермахта еще не попали в крупный котел, но блицкриг — первый раз за всю историю — был остановлен. На ряде участков немцы были вынуждены спешно отойти, чтобы не попасть в окружение. При этом зачастую бросалась техника, мешавшая быстро двигаться. С этого периода «горшочек и заварил», то есть у Красной армии стали более-менее массово появляться немецкие трофеи. Через год после Москвы случился Сталинград, где в котел попала целая полевая армия. Это значило — еще больше трофеев.

После Курской битвы противник практически полностью перешел к стратегической обороне. Теперь, если во время успешного наступления РККА у немцев что-то ломалось или застревало, оно автоматически попадало к русским. На количество трофеев влияло обилие новых и новых котлов, доходящих порой до гигантских размеров, — так, успех операции «Багратион» обвалил целую группу армий «Центр». И, конечно, принес Красной армии прорву ценного военного имущества.

В таком плачевном состоянии трофеи зачастую попадали в руки советских солдат. Сталинград, 1942 год (waralbum.ru)

Что делать с трофеями?

Еще со времен битвы за Москву в РККА создали отдел эвакуации и сбора трофеев. Львиная их доля попадала к нам в далеко не идеальном состоянии. Повреждения в бою, намеренная порча бывшими владельцами, естественная убыль моторесурса, в конце концов. Требовался ремонт и техническое обслуживание.

Трофейные машины централизованно отправлялись на рембазы в тылу, где проводили полагающиеся работы. Часто немецкие танки надо было довооружить и доукомплектовать. Ведь противник, не имея времени и возможности полностью вывести из строя свою технику, как минимум снимал оптику и вооружение.

Темпы по восстановлению техники, увы, были невысокие — во многих случаях заказы на «трофеи» спускались в дополнение к основным, по которым работы и так хватало. Например, за 1942 год на всю РККА удалось отремонтировать сотню немецких танков и бронетранспортеров. Правда, это было только начало.

Красноармейцы на трофейном Pz-III, июль 1943 (waralbum.ru)

К слову, не стеснялись тащить в тыл и совсем уж металлолом — снабжение огромных армий требовало огромного количества поездов. Чтобы не идти обратно порожняком, можно было нагрузить их трофеями. Тем более что в дело можно было пустить почти все — непригодные к восстановлению машины шли в переплавку. Использовались даже резиновые бандажи танковых катков — они пошли на буфера балансиров для «тридцатьчетверок». Иными словами, у Красной армии почти ничего не пропадало.

Гибридная техника

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К делу пытались приспособить и морально устаревающие танки. В этом деле наши предки не стеснялись учиться у тех же немцев — те тоже получили немало трофеев во время битвы за Францию. И массово переделывали бывшие французские танки в самоходки. Тут башню сняли, здесь отрезали, рубку наварили, поставили пушку помощнее — и, вуаля, изделие готово, может приносить пользу.

Одним из характерных примеров была СГ-122 — самоходка для стрельбы как прямой наводкой, так и с открытых позиций. Получили ее, скрестив советскую 122-миллиметровую гаубицу и трофейную самоходку StuG-III. При это пришлось увеличить рубку. А также учесть задымление внутренних пространств пороховыми газами от более мощного орудия. Проблему решили с помощью своеобразной системы подачи воздуха в виде противогазов и шлангов, которые вели наружу.

Всего изготовили 26 таких машин. Планировали и более широкое производство, но не сложилось. Учитывая ограниченное количество трофейных StuG-III, решили, что овчинка не стоит выделки — проще чинить их и отправлять на фронт. Или в учебные части — тоже привычный пункт назначения для трофейной техники.

Советские танкисты позируют на фоне трофейного танка Pz-IV (visualrian.ru) Выставка трофейной техники в Парке Горького (waralbum.ru)

Еще одной самоходкой на базе Pz-III/StuG-III была Су-76и. Машину восстанавливали примерно так же, только пушку ставили поменьше — 76-миллиметровую, от танка Т-34. Успели изготовить две сотни машин. Воевать им пришлось недолго. Часть таких машин даже попала обратно к немцам — тоже в виде трофеев.

Трофеи в бою

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Трофейная техника была хороша не только тем, что умела стрелять и ездить. Сам факт наличия немецкого танка открывал просторы для хитрых тактических решений. Например, трофейную «трешку» можно было пустить впереди основных сил — и немцы нередко беспрепятственно пропускали ее в глубину своих позиций, где та наводила шороху. Но даже без наличия «хитрого плана» внешний облик мог приносить результаты — завидев знакомые очертания, немцы часто медлили с открытием огня.

Это, правда, несло в себе обратный риск — возможность попасть под обстрел своими. Поэтому когда трофейные танки действовали в одной группе с обычными «тридцатьчетверками», им запрещалось пропадать из виду. Ведь свои могли, не разобравшись, нашпиговать их бронебойными снарядами при возвращении.

Группа трофейных «Пантер», Польша, 1944 год (photo.rgakfd.ru)

Использовали в РККА и знаменитые «Тигры» с «Пантерами». Делать это, правда, получалось реже — новые немецкие танки были техникой сложной и капризной. Способов их случайно сломать была масса. Но, когда эти грозные машины удавалось освоить, эффект был ощутимый. Жертвами трофейных «кошек» зачастую становились их расслабившиеся при виде «своих» сородичи. Как, например, в случае с захваченной под Житомиром «Пантерой», которая в январе 1944-го сумела подбить «Тигр».

Военный историк Евгений Белаш

Комментарий эксперта

Уже в 1943 году исправных трофеев хватило на вооружение целой танковой бригады — 213-й. Она получила 35 трофейных танков Pz-III, 11 танков Pz-IV и всего 4 наших Т-34. И воевала неплохо — регулярно прорывая немецкую оборону немецкими же танками. По итогам боев зимы 1943–1944 годов бригаде даже вручили Красное знамя. Правда, однажды свои же штурмовики Ил-2 привычно обстреляли знакомые машины. К счастью, танкисты отделались двумя ранеными.



С точки зрения удобства техники наш опытный ветеран, а позже испытатель бронетехники Рэм Уланов ругал трофейную «четверку» за прожорливость, жар и вой от мотора и коробки передач. Отечественная Су-76 в этом отношении была куда удобнее.



А в апреле 1945 года отдельная группа трофейных танков из «четверок» и самоходок Су-76 носилась по горным дорогам Чехии, подавляла пулеметы, минометы, дуэлировала с немецкими самоходками, а одну даже загнала в скальный тупик и захватила исправной. Командование очень хвалило танкистов, воюющих на трофейных машинах.