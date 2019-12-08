Как построить лучший танк
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Весной 1929-го на очередном заседании советского правительства было решено: стране нужен тяжелый танк — или, как их тогда называли, «позиционный». Проблема была только одна: как сам СССР, так и танкостроение
в целом были весьма молоды. И конструкторских групп на все направления не хватало — все занимались легкими и средними танками.
В итоге пришлось привлечь разработчиков из-за рубежа. Ни чем-то новым, ни чем-то удивительным такая практика не была — немцы к тому времени уже делали для Союза колесно-гусеничные танки, танкетки, консультировали наших инженеров. Учтите, что до прихода Гитлера к власти оставались еще годы, в демократической Германии были сильны позиции левых сил, и сотрудничество с немцами казалось хорошим выходом. Отличным вариантом выглядел и конструктор Эдвард Гротте — в его группе были социалисты, а сам он сочувствовал левым идеям.
Чтобы извлечь из группы Гротте нечто полезное вне зависимости от результатов проекта, в нее активно вливали своих инженеров — молодых, но перспективных. Чтобы получали опыт и когда-нибудь смогли создать что-то свое, оригинальное.
Вид спереди и сзади (armor.kiev.ua)
Вид спереди и сзади (armor.kiev.ua)
Главное орудие
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Тяжелый танк должен был стать лучшим и самым грозным оружием
— поэтому на нововведения команда Гротте не скупилась.
Предполагалось задействовать 76-мм орудие А-19 — танковую пушку, сделанную на основе русской зенитки времен Первой мировой. На начало 30-х это было одно из мощнейших орудий в своем классе.
Этим дело не ограничивалось — над основной башней имелась еще небольшая башенка, где находилась 37-мм пушка. Основной «фишкой» было расположение, позволяющее удобно стрелять по самолетам противника — танк, в какой-то степени, должен был стать универсальным. Кроме этого, творение Гротте имело 5 пулеметов.
Отличала танк и новаторская подвеска, наделявшая его чрезвычайно плавным для своего времени ходом. Это было нужно не только для комфорта экипажа, но и непосредственно для боя — вести огонь в движении на таком танке было куда результативнее.
Творение Гротте на испытаниях (war-book.ru)
Творение Гротте на испытаниях (war-book.ru)
Кроме того, решили перейти от клепаной брони на полностью сварную — это сильно увеличивало ее прочность. Ну и не забыли всякие, на первый взгляд, мелочи вроде трансмиссии, позволявшей двигаться назад с той же скоростью, что и вперед. Это давало возможность быстро отступить в сложной тактической ситуации, не подставляя противнику тонкую заднюю броню.
Первые испытания
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Казалось бы, одни плюсы. Но и минусов оказалось немало.
Для начала — при изготовлении образца для испытаний, которые стартовали летом 1931 года, его собрали с огрехами. Ничего критичного, но основная башня не вращалась, причем исправить этот дефект быстро и своими силами не получалось. В итоге отправили танк на испытания в таком виде, с обещанием довести его как-нибудь потом.
Подвел и уникальный двигатель Гротте — сделать его работоспособным в нужное время так и не удалось, и на танк пришлось временно поставить первое, что попалось под руку и более-менее подходило — авиамотор М-6. Но за все требовалось платить — М-6 был габаритнее и тяжелее, чем «красивая», но неработающая конструкция Гротте.
Пришлось «ужиматься», переделывать трансмиссию, которая и так не отличалась надежностью. Та же проблема была и у подвески. Пусть она наделяла танк завидной плавностью хода — в бою важно не только метко попадать, но и не ломаться в процессе. Да и та самая плавность негативно компенсировалась посредственной эргономикой — внутри танка было тесно и неудобно.
Но главный гвоздь в крышку гроба танка Гротте забивала гигантская цена — полтора миллиона рублей даже после многократных попыток удешевить машину. На эти деньги можно было построить 25 танков БТ — понятное дело, что тяжелый танк машина дорогая, но ведь не настолько!..
Поэтому по итогам испытаний было принято решение перевести танк в разряд экспериментальных, а самому Гротте сказать большое спасибо, произвести окончательный расчет и отправить немца обратно в Германию.
Танк Гротте (war-book.ru)
Танк Гротте (war-book.ru)
Засекретить экспериментальный образец
Сам танк поначалу хотели использовать на парадах, но потом решили лишний раз его не «светить». Во-первых, из соображений секретности — при всех недостатках машина обладала рядом интересных решений. А во-вторых, чтобы одинокий танк не смущал наблюдателей, вызывая закономерные вопросы, где же второй, третий, и так далее: «Что же вы у себя в Советском Союзе тяжелый танк не потянули?».
Поэтому машину отправили в академию бронетанковых войск, знакомить слушателей с несостоявшимся и небезупречным хайтеком. Заодно используя моторесурс танка для обучения людей.
Попытки реанимации
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Просто выкинуть все наработки по такому красавцу было жалко. Поэтому под руководством конструктора Асафова попытались довести многообещающую, но сложную машину до ума. Причем разными путями. Пробовали упрощать ходовую и трансмиссию. «Резать» вооружение, уменьшая количество пулеметов. Уменьшать количество башен, утрамбовывая вспомогательное орудие в основную башню.
Не все работы шли в сторону упрощения — где-то инженеры пытались, наоборот, «добавить хайтека». Например, использовать герметичность корпуса против отравляющих газов, добавив в танк вентиляцию с нужными фильтрами. Но все было зря, и вот почему.
Пока одна конструкторская группа пыталась доработать творение сумрачного тевтонского гения, другая сделала намного лучше. Возглавлял ее инженер Барыков — один из тех «молодых специалистов», что помогал Гротте создавать его машину. Необходимый опыт был набран, и коллектив Барыкова выдал свое видение тяжелого танка. Так и родился «сухопутный линкор» тридцатых годов — пятибашенный монстр Т-35.
Т-35: тот самый случай, когда ученик превзошел учителя (feldgrau.info)
Т-35: тот самый случай, когда ученик превзошел учителя (feldgrau.info)
А танк Гротте свою задачу наработки конструкторского опыта выполнил. И очень скоро стал никому не интересен.
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