Лучше Нивы и за те же деньги: 2 неожиданных варианта

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За новую Ладу Ниву (бывшая Chevrolet Niva) сегодня просят минимум 738 тысяч, хотя готовы отдать и за 664 200 руб. — цена с учетом всех действующих акций. Правда, в такой машине нет кондиционера, противотуманок, обогревов ветрового стекла и сидений. Однако ­на вторичном рынке можно подобрать подержанные (и при этом надежные) полноприводники по цене от 725 000 рублей.

Мы уже рассмотрели три годных варианта: Renault Duster, УАЗ Патриот и Ладу 4х4 в топовом исполнении. а также подобрали кое-какую экзотику: «японца» Suzuki Jimny и сразу три модели SsangYong с неплохими внедорожными задатками: Kyron, Rexton и Actyon. Но и это еще не все богатство возможных вариантов.

Mitsubishi вместо Нивы — возможно

Имея в кармане 700 с лишним тысяч рублей, можно размечтаться хоть о Ленд Крузере. Однако Prado за 700–750 тысяч рублей — в лучшем случае 18‑летний аппарат с пробегом 300–400 тысяч км, а то и больше. Поэтому многие любители честного полного привода верны Mitsubishi Pajero и вариациям на тему (Montero, Pinin, Pajero Sport, трехдверные, семиместные).

У Pajero за 726 000 рублей только один недостаток — он уже не молод. А на вторичке обожают скручивать пробег у всех, кто пробежал свыше 200 000 км. Но найти честный экземпляр вполне возможно, а конкретно для этой модели даже пройденные 200 тысяч — далеко не предел.

За 726 000 рублей реалистично подобрать Pajero 2006–2007 годов с пробегом 140–180 тысяч км — хвост третьего поколения и первые машины четвертого. По трансмиссиям, моторам и даже дизайну они несильно различаются.

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Коробки передач — автоматические, ­механика большой дефицит.

Про Pajero того периода известно, что все основные агрегаты у хороших хозяев ходят не менее 300 тысяч км — а чаще до полумиллиона. Трансмиссия Super Select II — страшная сила и также надежна.

Наверняка, такое приобретение потребует вложений в замену отдельных деталей подвески, прокладок везде, профилактику АКП и трансмиссии. Но это компенсируется очень богатым оснащением, недостижимым для Лады комфортом, огромным багажником и простыми атмосферными моторами V6 мощностью 202 или 250 л.с.

Гелендваген вместо Нивы? Скорее нет, чем да

Мерседесовский G‑класс — непревзойденный альянс надежности, комфорта и настоящего полного привода.

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Но за 726 тысяч предлагают «гелики» из конца прошлого века, с десятком владельцев в ПТС (не считая тех, кто владел до того, как ввезли в Россию), крайне туманной судьбой и скрученным до 300 тысяч км пробегом.

В нем будет комфорт — в понимании «лихих девяностых» — и кондиционер, хотя неизвестно, много ли в неи хладагента. И, главное, годовые расходы на ремонт и обслуживание с налогами выйдут ­сопоставимыми с ценой Нивы .

G‑Class из 90‑х годов всем хорош, кроме одного — очень уж старый кузов, да и истинный пробег не поддается определению. Возможно, более разумный выбор — модели Jeep, Land Rover и Toyota. Упаковка проще, зато содержимое значительно моложе при сопоставимых внедорожных качествах.

Кидаться в подобный омут, не особо задумываясь, способны немногие. С высокой вероятностью хлопот выйдет больше, чем удовольствия. Поэтому все-таки если и брать вместо новой Нивы что-то подержанное, то не из премиальных марок. Хорошие варианты обязательно найдутся!

На этих автомобилях вполне реально проехать полмиллиона километров и даже больше. Верите?

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Фото: фирмы-производители