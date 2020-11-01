Машину вы к зиме подготовили! А про собаку не забыли?

Правильно подобранный комбинезон прослужит восемь или даже десять лет. Ботинки «отходят» минимум пару-тройку сезонов. Рассказываем, как из всего многообразия аксессуаров для собак выбрать именно такие — долговечные.

Модель имеет значение

Отправляясь в поездку с собакой на машине, многие владельцы даже не задумываются, что их питомцу тоже понадобится одежда. Чаще всего костюмчик или свитер на хвостатом пассажире воспринимается как прихоть хозяина. А между тем качественный дорожный комплект способен защитить не только собаку от сквозняков и простуды, но и салон машины от грязи и следов реагентов. Идеальный собачий гардероб для поездок в автомобиле в осенне-зимний период выглядит примерно так:

Дождевик на температуру от +10°C до 0°C — практичный аксессуар с тонкой подкладкой.

Дождевик на температуру около 0 °C — по сути, то же самое, но с утепленной подкладкой (например, на флисе).

Комбинезон на температуру до —10°C — в отличие от дождевика имеет дополнительный наполнитель-утеплитель (синтепух, холлофайбер, тинсулейт). Такой комбинезон незаменим, если вы собрались загород и собака будет много времени проводить на природе.

Пуховик на температуру до —20 °C — очень теплый дутый комбинезон с меховой опушкой. Если вы проживаете в регионе, где нет сильных морозов, можно ограничиться предыдущим вариантом.

Тонкий трикотажный костюм или свитер — наверняка собаке будет жарко и некомфортно находиться в салоне автомобиля в теплом комбинезоне или зимней куртке. Так что позаботьтесь о костюме, поверх которого затем можно будет надеть верхнюю одежду.

владелец интернет-магазина одежды для собак Crystaldog:

— Обычно одеждой для собаки владельцы начинают запасаться с момента, когда питомец только появился в семье, и пытаются купить универсальный комбинезон на все возраста. Сделать это практически невозможно. Щенок только приучается к одежде, и ему должно быть в ней комфортно. А носить комбинезон, купленный «на вырост», который ему сильно велик, он не сможет — штанины будут слишком длинные, а лапки будут тонуть в широкой пройме рукавов. Если ваш питомец мужского пола, комбинезон должен идеально сидеть на талии, чтобы не пачкался, когда мальчишка делает свои дела на улице. К тому же сложно угадать, дорастет ли малыш до этого размера, или, наоборот, комбинезон окажется впоследствии мал. Так что сэкономить вряд ли получится — покупайте одежду по размеру и сезону.

Как подобрать размер?

Если у вас неподалеку находится зоомагазин, в котором вы присмотрели симпатичный костюмчик, лучше сразу идти с собакой и мерить. Но бывают ситуации, когда приглянувшийся комплект можно заказать только онлайн. Тогда вам придется поработать с сантиметровой лентой. Ориентируемся на:

Размерную таблицу сайта — она более-менее точно укажет возможные варианты, исходя из параметров собаки

Объем груди — измеряем окружность в самой широкой части груди собаки, за передними лапами

Длину спины — это, как правило, первое и единственное, что измеряют владельцы. Причем делают они это не всегда правильно: в момент, когда собака сидит или лежит. Если хотите получить реальный показатель, поставьте питомца на пол таким образом, чтобы его шея и хвост находилось под углом 90 градусов (вспомните, как стоят собаки на выставках. — Прим. ред.), после чего измерьте линию спины от шеи до хвоста.

Какой должна быть ткань?

Желательно, чтобы трикотажные костюмы и свитера были выполнены из натуральных тканей (например, хлопок с минимальным количеством полиэстера; шерсть). Они комфортнее в носке и не вызывают аллергические реакции у собак. Верхняя одежда обычно шьётся из плащевки или мембранной ткани. Второй вариант предпочтительнее, поскольку структура материала позволяет коже «дышать», выпуская влагу наружу. Кроме того одежда из мембранной ткани не промокает.

Оверсайз — в моде

Если шерсть вашей собаки склонна к спутыванию и образованию колтунов (допустим, вы владелец йорка, длинношерстной мальтийской болонки или бивера), от обтягивающего трикотажа стоит отказаться — он будет усугублять проблему. В этом случае отдаем предпочтение в пользу более свободных моделей курток, свитеров или толстовок.

Выбираем подкладку и застежку

Материал для подкладки тоже важен, ведь она прилегает к телу собаки. От ее качества будет зависеть состояние шерстки и кожного покрова. При выборе мы также отталкиваемся от природных особенностей собаки. Для длинношерстных пород в осенне-зимний период больше подойдет гладкая подкладка из саржи, полиэстера или искусственного шелка. Такие ткани с виду и наощупь похожи на атлас, но стоят в разы дешевле. А вот если шерсть у питомца короткая, лучшим материалом станет мягкая меховая подкладка, а также флис. Это синтетическая ткань, при изготовлении которой применяется полиэстер и другие искусственные нити. Визуально и по свойствам она напоминает овечью шерсть: хорошо сохраняет тепло и при этом очень легкая. Иногда встречается также сетчатая подкладка (как на человечьей спортивной одежде), она обычно используется в дождевиках.

После того как вы определились с подкладкой, осталось выбрать застежку. Дело это непростое, поскольку видов на рынке представлено много — крючки, молнии, липучки, кнопки… Помните, что липучки быстрее всего приходят в негодность, поскольку к ним то и дело пристает собачья шерсть и уличная пыль. Для короткошерстных питомцев возможен любой вид застежки, а вот для длинношерстных лучше выбирать кнопки, пуговицы или молнию.

Наталья Шерстнева, эксперт:

— Если ваш любимец еще находится на стадии привыкания к одежде, оптимальным вариантом станет застежка на спине. В этом случае вы сможете поставить собаку на все четыре лапы и быстро застегнуть молнию на комбинезоне. Это займет меньше минуты. Варианты с застежкой на животе — для «продвинутых пользователей». С кнопками или пуговицами хозяину чаще всего приходится повозиться, поэтому не приученная собака может начать нервничать и вырываться. Вам ведь ни к чему лишний стресс и негативные ассоциации, связанные с переодеванием?

В зависимости от модели стоимость обуви для собак варьируется в пределах 800–6000 рублей.

Варианты обуви

Обувь в осенне-зимний период нужна собакам не меньше, чем нам, двуногим. Всему виной реагенты — кажется, что год от года их на тротуарах и дорогах становится все больше. Хорошо, если у животного от природы густая шерсть, которая может хоть как-то защитить подушечки лап от жесткого химического воздействия. А если шерсти на лапах совсем нет (как, например, у той-терьеров или чихуахуа), ранок и болезненных ссадин не избежать. Поэтому надо будет подобрать ботинки, вариантов сегодня много:

Сапожки-дутики — непромокаемая и приемлемая по цене обувь (в среднем от 800 до 1500 рублей в зависимости от производителя. — Прим. ред.) из плащевки, похожая на ботиночки, которые носят дети в зимний период. Неприхотливы в обращении и прекрасно переносят стиральную машину.

Сапожки на мягкой подошве — находятся примерно в том же ценовом сегменте, что и предыдущие (от 800 до 1200 рублей в зависимости от производителя. — Прим. ред.), но при этом имеют эластичную подошву. Такие сапожки рекомендуется использовать за городом, где есть устоявшийся снежный покров, потому что асфальт и гравий запросто выводят их из строя.

Эргономичные ботинки из экокожи — недешевое удовольствие (примерно от 1800 до 6000 рублей в зависимости от производителя. — Прим. ред.), но зато они очень легкие и практически не ощущаются на лапах, легко одеваются. К ним собаки обычно привыкают быстро. Для ухода за ними необходимо использовать водоотталкивающую пропитку, которую мы используем для нашей, человеческой, обуви. Такие ботинки прослужат как минимум два-три сезона.

Суперкостюм на годы

— Существует особая технология по уходу за собачьей верхней одеждой, — рассказывает Наталья Шерстнева. — В основном все демисезонные дождевики, зимние куртки и комбинезоны имеют водоотталкивающую пропитку — ее нужно беречь. Поэтому стирайте такие изделия мягкими средствами для мембранных тканей и никогда не используйте для сушки верхней одежды отопительные приборы, поскольку пропитка может отслоиться и костюм потеряет защитные свойства. И наш лайфхак, как легко и быстро очистить комбинезон и лапы питомца после прогулки: снимите с него обувь и поставьте в душ прямо в уличном комбинезоне. Просто ополосните душем загрязнения на комбинезоне и лапы питомца. И только после этого снимайте одежку — она будет чистой снаружи и сухой внутри, а собака останется с сухой шерстью и чистыми лапами. Если за курткой или комбинезоном ухаживали правильно, и они не имеют декоративных элементов или цветного напыления, которые быстро изнашиваются при стирке, их запросто можно носить восемь, а то и десять лет

О том, что думает ваш питомец, отправляясь в очередную поездку, можно прочитать здесь.

А если вы только приучаете собаку к машине, то вот методика, как это сделать в 4 шага

Фото: предоставлены интернет-магазином Crystaldog, depositphotos