«Четверку» 2.0 турбо на 238 сил новый Geely позаимствовал у шведского «брата» — Volvo XC40. Мощнее Тугеллы из китайских машин — только 245‑сильный внедорожник Haval H9. Кросс-купе Джили разгоняется с места до сотни за 6,8 секунды!

Вопрос с форума «За рулем» (периодически мы на них отвечаем):

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— Заинтересовала статья о кроссовере Geely Tugella. Компания Volvo недавно начала ограничивать максимальную скорость всех моделей на уровне 180 км/ч. Распространяется ли это на автомобили Geely? В статье нет данных о максималке, но говорится про двигатель мощностью 238 л.с.

— На компанию Geely решение принадлежащей ей марки Volvo пока не распространяется. Полагаю, из-за разной ориентированности брендов. В Китае отношение к безопасности далеко не такое, как в Европе, США и на других развитых рынках. А бренд Geely, при всем его стремлении раскрутиться, пока больше ориентирован на родной рынок — в отличие от Volvo.

В глазах многих высокая максимальная скорость делает автомобиль «круче», даже если на таких скоростях ездить негде. Решение Volvo выглядит смелым, не все конкуренты на такой шаг готовы.

Что касается максимальной скорости Тугеллы, получить оперативный ответ от представительства не удалось. В некоторых источниках указывают 200 или 210 км/ч.

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Многие автомобилисты спокойно восприняли ограничение скорости, тем более что 180 километров в час на современных дорогах более чем достаточно. Но некоторые покупатели, услышав о новшестве компании, стали отзывать свои заказы. И тогда специалисты немецкой компании Heico Sportiv решили устранить ограничение. Они использовали тот же пакет программ, с помощью которого обычно увеличивали мощность двигателей, благодаря чему максимальная скорость машин Volvo становилась больше на 30–70 км/ч. Вмешательство в программное обеспечение позволило новым машинам достигать прежней максималки.



