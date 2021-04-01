За ответ на задачу № 154 «Трение и износ» Сергей Горячев из Москвы получает от компании Playme-Russia автомобильный видеорегистратор Playme KVANT с функцией GPS-информирования. А теперь — новое задание!

ЗАДАЧА № 157

Плавали, знаем!

Юрьич как-то коллегам рассказал: «Вот, дескать, купил себе новенькую Крету. Впервые у меня машина с ESP. Только в толк не возьму, как эта система, в которой, говорят, гироскоп стоит, начинает работать сразу после пуска мотора. По молодости ходил коком на судах торгового флота, так там ребята рассказывали: гироскоп пока запустится, пока сориентируется, где север, так часов семь проходит, не меньше»...

Помогите ветерану разобраться ­в гироскопах — что да как работает.

Короткие ответы не рассматри­ваются!

Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 мая 2021 года по адресу: 107045, Москва, Селиверстов пер., д. 10, стр. 1. E‑mail: exp@zr.ru. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

А теперь подведем итоги «Конкурса знатоков» из декабрьского номера «За рулем» за 2020 год.

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В нашей задаче знатокам нужно было объяснить, почему тормозные колодки задних барабанных механизмов изнашиваются неравномерно. А также опровергнуть или подтвердить мнение о неравномерном износе колодок передних дисковых тормозов.

Почти все читатели верно ответили на вопрос о барабанных тормозах, а вот насчет дисковых единодушия не было.

Победитель конкурса рассказал о конструкции тормозов и ее влиянии на износ.

Износ зависит от силы, прижимающей колодку к поверхности трения, и от ее площади. При одинаковом материале колодок и прочих равных это правило распространяется на любые системы ­торможения.

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В задних барабанных тормозных механизмах колодки разжимает гидравлический цилиндр, который создает одинаковое усилие на обе колодки, но износ их оказывается разным. «Задняя „пассивная“ колодка, установленная по направлению вращения тормозного барабана, отжимается им при торможении, что, естественно, снижает ее действие. Передняя „активная“ колодка, наоборот, захватывается барабаном, и ее действие усиливается» — цитата из руководства пользователя «Автомобиль Москвич‑407», 1961 г. То есть прижимающая сила на передней колодке больше, отсюда и больший износ. Вот и описание контрмер, необходимых для выравнивания износа: «накладки передней колодки часто делаются длиннее, чем накладки задней колодки, чтобы накладки изнашивались одинаково соответственно силе трения между каждой колодкой и барабаном» («Пособие для шофера третьего класса», 1955 г.). На схеме видно, что к прижимающей силе на передней колодке P1 сила трения R1 прибавляется (отсюда и больший износ), а на задней колодке P2 и R2 друг другу противодействуют. Во времена, когда и передние тормозные механизмы были барабанными, часто применяли схему, в которой каждая колодка приводилась своим гидроцилиндром. Естественно, обе колодки делали активными.

Теперь о передних дисковых тормозных механизмах. Автопроизводители применяют две основные схемы. Самая распространенная — с плавающей скобой.

А более старая, применяемая ныне, в основном, на скоростных автомобилях, - с фиксированным суппортом. Для отечественного автолюбителя со стажем это компоновки тормозов переднеприводных и заднеприводных автомобилей ВАЗ. То, что идеально исправная схема с фиксированным суппортом создает одинаковое давление на колодки, ни у кого сомнения не вызывает. Зато многие считают, что в схеме с плавающей скобой больше изнашиваться должна внутренняя колодка: ведь на нее поршень давит!

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И действительно: он прижимает внутреннюю колодку к рабочей поверхности диска. Дальнейшее перемещение поршня становится невозможным, поэтому сам цилиндр под действием реактивной силы начинает смещаться в противоположную сторону. Связанная с цилиндром и охватывающая диск скоба сдвигается по направляющим и прижимает ко второй рабочей поверхности диска наружную колодку. Если перемещению цилиндра со скобой ничего не мешает, то сила прижатия к диску внешней колодки равна силе, с которой поршень прижимает к диску внутреннюю колодку. То есть в таких идеальных условиях колодки будут изнашиваться одинаково. Однако на практике при износе, загрязнении или коррозии направляющих может наблюдаться односторонний износ накладок и диска.

На износ колодок влияет количество грязи, попадающей на поверхность тормозного диска. Если на автомобиле стоят литые колеса с тонкими спицами, то к тормозному механизму залетает больше дорожной грязи. Изнутри тормоза тоже обдаются песком и пылью, поднятыми с дороги. Хорошо, если стоят полноценные щитки. Например, на кроссовере Renault Arkana изнутри хорошо видны ничем не защищенные тормозные диски.

Сергея Горячева поздравляем с победой!







