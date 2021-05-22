Создатели Нивы, конечно, не могли предугадать, что машина будет находить покупателей и через четыре с лишним десятилетия после начала производства.

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В 1977 году, когда стартовало серийное производство Нивы ВАЗ‑2121, она ошеломила потребителей невиданным прежде сочетанием комфортного салона, динамики, очень приличной управляемости и в то же время проходимости, вполне сравнимой с известными на тот момент отечественными внедорожниками УАЗ и ЛуАЗ. Все это произвело впечатление и на зарубежных покупателей. ВАЗ‑2121 стал одним из самых успешных за всю историю СССР отечественных автомобилей, продающихся за рубежом, в том числе на избалованных разнообразием рынках капиталистических стран.

ВАЗ‑2121 Нива — компактный (длина — 3740 мм, база — 2200 мм) внедорожник с прекрасной геометрической проходимостью: короткие свесы кузова, короткая колесная база, дорожный просвет — 220 мм. В отличие от УАЗа и большинства зарубежных внедорожников тех лет, машина имела несущий кузов, причем с оригинальным, но очень свежим и гармоничным дизайном.

Первые два прототипа ВАЗ-Э2121 1971 года были совсем другими: с предельно простым кузовом с тентом. На машинах стояла оригинальная трансмиссия, позволяющая включить отдельно передний, задний или полный привод. Внешне первый прототип ВАЗ-Э2121 немного напоминал внедорожник Fiat Campagnola. Но эта версия Кампаньолы появилась в 1974‑м! Так что, кто на кого смотрел — ещё вопрос.

От сложной раздаточной коробки, стоящей на первых прототипах, отказались, поскольку условием, поставленным перед конструкторами ВАЗ‑2121, было сохранение серийной четырехступенчатой коробки передач — лишь c измененными передаточными числами (3,67/2,1/1,36/1,0). Раздатку (низшая передача — 2,135) соединили с коробкой промежуточным валом. До конца победить связанные с этим вибрации и шум так и не удалось. Двигатель специально для полноприводного автомобиля начали делать в 1971 году. Тогда же изготовили три прототипа рабочим объемом 1,605 л (80×80 мм). Такой мотор, унифицированный с серийными по высоте блока, шатунам, подшипникам и иным деталям, развивал 84 л.с. при 5500 об/мин. Однако по просьбе заводских спортсменов диаметр цилиндров уменьшили до 79 мм: в таком варианте двигатель мощностью 80 л.с. укладывался в спортивный класс машин с моторами объемом до 1,6 л. Поскольку выпуск ВАЗ‑2121 планировали относительно небольшой, двигатель использовали и для опытного ВАЗ‑21031, впоследствии превратившегося в серийный ВАЗ‑2106.

Схема подвесок Нивы повторяла ту, что применяли на Жигулях. На первых прототипах ВАЗ-Э2121 стояли барабанные тормоза на всех колесах. Серийная машина получила передние дисковые, с оригинальными суппортами.

Трансмиссия серийной Нивы была для тех лет нетипичной: постоянный полный привод в сочетании с демультипликатором и блокировкой межосевого дифференциала. В СССР подобных конструкций до ВАЗ‑2121 не было. Процитирую ведущего конструктора ВАЗ‑2121 Петра Прусова: «Такая схема была придумана не на ВАЗе — она уже применялась. К примеру, на Range Rover. Но на джипах малого класса она была задействована впервые». Кстати, Range Rover первого поколения был закуплен для изучения в СССР и участвовал в сравнительных испытаниях ВАЗ‑2121, наряду с Land Rover 88 и советскими ­аналогами.

По деталям салона и приборам Ниву унифицировали с самыми престижными тогда моделями — ВАЗ‑2103 и ВАЗ‑2106. «Шестерка» появилась чуть раньше Нивы. Её серийное производство начали в феврале 1976 года. А официальная дата начала серийного производства ВАЗ‑2121 — 5 апреля 1977 года. Салон Нивы получил отделку не хуже, чем в Жигулях, богатый, по тем временам, набор приборов и даже штатный радио­приемник.

Возможности по потребностям

Нива ВАЗ‑2121 — один из самых интересных советских автомобилей за всю историю. Конструктивно и стилистически оригинальный и сочетающий качества, которых в этом классе в те годы не было ни у одной другой компактной модели в мире. С 1977 года выпущено более 2 млн машин, а спрос на Ниву все еще есть.

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